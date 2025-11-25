Массированный удар по Украине, Харьков без воды — итоги 25 ноября
Из-за удара РФ по подстанции в области Харьков уже сутки без нормального водоснабжения. Малоданиловскую громаду атаковали тремя КАБами. Тепло в Харькове бьет рекорды. За месяц до Рождества экоинспекиция объявила о начале операции «Новогодняя елка». МГ «Объектив» напоминает главные новости 25 ноября.
Россия ударила по Украине 22 ракетами и 464 БпЛА: где прилетело в Харьковской области
Массированный авиационный удар нанесла российская армия по Украине. Враг использовал 22 ракеты. В том числе «Кинжалы», «Искандеры» и «Калибры». В небе зафиксировали 464 ударных дрона. Больше всего летело по столице. Там погибли семь человек, еще 20 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главными целями врага были объекты энергетики. В НЭК «Укрэнерго» отметили, что аварийные отключения после российских ударов применили в Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. В дальнейшем ограничения по этим регионам увеличили. Соответственно более жесткими стали графики почасовых отключений. Харьковскую область, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, атаковали более 80 БпЛА различных типов. Значительные «прилеты» были в Новой Водолаге, поселках Кочеток и Донец. Повреждена железнодорожная и критическая инфраструктура. Аварийные отключения от энергосистемы есть в Чугуеве. В Харькове – ограничения водоснабжения.
Харьков сутки без нормального водоснабжения
Без холодной воды 25 ноября оставались различные районы Харькова. Некоторые – по очереди, некоторые испытывали острый дефицит постоянно. Проблемы начались после «прилетов» по Чугуеву вечером 24 ноября. В мэрии Харькова отметили, что происходят технологические переподключения. Впоследствии мэр Игорь Терехов объяснил, что произошло. Армия РФ примерно десятью БпЛА «Шахед» атаковала подстанцию Харьковоблэнерго в области. Этот объект является ключевым для обеспечения Харькова водой. Поэтому город временно перешел на резервные схемы питания. Задействовали «энергетический остров». При этом обеспечить весь город сразу не удалось. По данным горсовета, с водой одновременно было около 60% абонентов. Ее подавали по графику, и больше всего везло жителям нижних этажей. Восстановить подачу всем потребителям планировали к 21:00. Но предупредили: в ночь на 26 ноября возможны повторные отключения. В дальнейшем графики подачи воды будут зависеть от того, насколько быстро восстановят нормальное питание. Жителей города просят сделать запасы воды.
Три КАБа попали по Малоданиловской громаде
Взрывы в Харькове раздавались и сегодня днем. Враг ударил как минимум тремя КАБами по Малоданиловской громаде. Там повреждены линии электропередачи в одном из населенных пунктов. Глава громады Александр Гололобов сообщил, что обошлось без пострадавших.
В Харькове – второй температурный рекорд подряд
Второй день аномальной «ноябрьской жары» зафиксировали в Харькове. Вчера в городе было +11,4 градуса. До этого самая высокая температура в этот день была в 2010 году, отметили в Региональном центре по гидрометеорологии. Тогда это было чуть более 10 градусов тепла.
За месяц до Рождества на Харьковщине стартовали рейды по елочным рынкам
Госэкоинспекция заявила, что проводит операции «Новогодняя елка». Перевозчиков и продавцов будут проверять на наличие накладных из лесничества и этикеток на стволах деревьев. Наказать могут и покупателей браконьерской продукции. Предусмотренный штраф – до 1700 гривен.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
