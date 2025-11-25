Массированный удар по Украине, Харьков без воды — итоги 25 ноября

Из-за удара РФ по подстанции в области Харьков уже сутки без нормального водоснабжения. Малоданиловскую громаду атаковали тремя КАБами. Тепло в Харькове бьет рекорды. За месяц до Рождества экоинспекиция объявила о начале операции «Новогодняя елка». МГ «Объектив» напоминает главные новости 25 ноября.

Массированный авиационный удар нанесла российская армия по Украине. Враг использовал 22 ракеты. В том числе «Кинжалы», «Искандеры» и «Калибры». В небе зафиксировали 464 ударных дрона. Больше всего летело по столице. Там погибли семь человек, еще 20 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главными целями врага были объекты энергетики. В НЭК «Укрэнерго» отметили, что аварийные отключения после российских ударов применили в Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. В дальнейшем ограничения по этим регионам увеличили. Соответственно более жесткими стали графики почасовых отключений. Харьковскую область, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, атаковали более 80 БпЛА различных типов. Значительные «прилеты» были в Новой Водолаге, поселках Кочеток и Донец. Повреждена железнодорожная и критическая инфраструктура. Аварийные отключения от энергосистемы есть в Чугуеве. В Харькове – ограничения водоснабжения.

Без холодной воды 25 ноября оставались различные районы Харькова. Некоторые – по очереди, некоторые испытывали острый дефицит постоянно. Проблемы начались после «прилетов» по Чугуеву вечером 24 ноября. В мэрии Харькова отметили, что происходят технологические переподключения. Впоследствии мэр Игорь Терехов объяснил, что произошло. Армия РФ примерно десятью БпЛА «Шахед» атаковала подстанцию Харьковоблэнерго в области. Этот объект является ключевым для обеспечения Харькова водой. Поэтому город временно перешел на резервные схемы питания. Задействовали «энергетический остров». При этом обеспечить весь город сразу не удалось. По данным горсовета, с водой одновременно было около 60% абонентов. Ее подавали по графику, и больше всего везло жителям нижних этажей. Восстановить подачу всем потребителям планировали к 21:00. Но предупредили: в ночь на 26 ноября возможны повторные отключения. В дальнейшем графики подачи воды будут зависеть от того, насколько быстро восстановят нормальное питание. Жителей города просят сделать запасы воды.

Взрывы в Харькове раздавались и сегодня днем. Враг ударил как минимум тремя КАБами по Малоданиловской громаде. Там повреждены линии электропередачи в одном из населенных пунктов. Глава громады Александр Гололобов сообщил, что обошлось без пострадавших.

Второй день аномальной «ноябрьской жары» зафиксировали в Харькове. Вчера в городе было +11,4 градуса. До этого самая высокая температура в этот день была в 2010 году, отметили в Региональном центре по гидрометеорологии. Тогда это было чуть более 10 градусов тепла.

Госэкоинспекция заявила, что проводит операции «Новогодняя елка». Перевозчиков и продавцов будут проверять на наличие накладных из лесничества и этикеток на стволах деревьев. Наказать могут и покупателей браконьерской продукции. Предусмотренный штраф – до 1700 гривен.

