Масований удар по Україні, Харків без води – підсумки 25 листопада

Через удар РФ по підстанції в області Харків уже добу без нормального водопостачання. Малоданилівську громаду атакували трьома КАБами. Тепло у Харкові б’є рекорди. За місяць до Різдва екоінспекція оголосила про початок операції “Новорічна ялинка”. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 25 листопада.

Масованого авіаційного удару завдала російська армія по Україні. Ворог використав 22 ракети. У тому числі «кинджали», «іскандери» та «калібри». У небі зафіксували 464 ударні дрони. Найбільше летіло по столиці. Там загинули семеро людей, ще 20 постраждали. Президент України Володимир Зеленський заявив, що головними цілями ворога були об’єкти енергетики. У НЕК «Укренерго» відзначили, що аварійні знеструмлення після російських ударів застосували в Києві, Харківській, Полтавській і Сумській областях. Надалі обмеження по цих регіонах збільшили. Відповідно більш жорсткими стали графіки погодинних відключень. Харківщину, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, атакували понад 80 БпЛА різних типів. Значні «прильоти» були в Новій Водолазі, селищах Кочеток і Донець. Пошкоджена залізнична та критична інфраструктура. Аварійні відключення від енергосистеми є в Чугуєві. У Харкові – обмеження водопостачання.

Без холодної води 25 листопада залишалися різні райони Харкова. Деякі – по черзі, дехто відчував гострий дефіцит постійно. Проблеми почалися після «прильотів» по ​​Чугуєву ввечері 24 листопада. У мерії Харкова зазначили, що відбуваються технологічні перепідключення. Згодом мер Ігор Терехов пояснив, що сталося. Армія РФ приблизно десятьма БпЛА «Шахед» атакувала підстанцію Харківобленерго в області. Цей об’єкт є ключовим для забезпечення Харкова водою. Тому місто тимчасово перейшло на резервні схеми живлення. Задіяли «енергетичний острів». При цьому забезпечити все місто одразу не вдалося. За даними мерії, із водою одночасно було близько 60% абонентів. Її подавали за графіком і найбільше щастило мешканцям нижніх поверхів. Поновити подачу всім споживачам планували до 21:00. Але попередили: у ніч проти 26 листопада можливі повторні відключення. Надалі графіки подачі води залежатимуть від того, як швидко відновлять нормальне живлення. Містян просять зробити запаси води.

Вибухи в Харкові лунали і сьогодні вдень. Ворог вдарив щонайменше трьома КАБами по Малоданилівській громаді. Там пошкоджені лінії живлення в одному з населених пунктів. Голова громади Олександр Гололобов інформував, що минулося без постраждалих.

Другий день аномальної «листопадової спеки» зафіксували в Харкові. Вчора в місті було +11,4 градуса. До цього найвища температура в цей день була у 2010, відзначили в Регіональному центрі з гідрометеорології. Тоді це було трошки більш як 10 градусів тепла.

Держекоінспекція заявила, що проводить операції «Новорічна ялинка». Перевізників і продавців перевірятимуть на наявність накладних із лісництва та етикеток на стовбурах дерев. Покарати можуть і покупців браконьєрської продукції. Передбачений штраф – до 1700 гривень.

