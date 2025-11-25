Сьогодні воду в Харкові подають за графіком – Терехов

25 листопада через атаку РФ у Харкові воду подають за графіком.

«Уночі ворог приблизно десятьма «шахедами» атакував підстанцію АТ «Харківобленерго», розташовану в Харківській області. Вона є основною для забезпечення Харкова водою, тому після удару місто тимчасово перейшло на власні резервні схеми живлення. Це система «енергетичного острова», яку ми створювали раніше. Комунальні служби безперервно працюють над відновленням водопостачання після пошкодження енергооб’єкта», – зазначив мер Ігор Терехова, передає Харківська міськрада.

За його словами, зараз близько 60% абонентів у місті забезпечені водою. В деяких районах введені тимчасові обмеження та знижений тиск через ремонтні роботи.

Нагадаємо, у зв’язку з нічними технологічними перепідключеннями систем водопостачання, які стало необхідно провести після ворожого обстрілу енергооб’єктів області, у Харкові вночі тимчасово припинили водопостачання. Вранці у міськраді інформували, що з 06:30 до 09:00 почнуть подавати холодну воду в місті. Однак у деяких районах вона може з’явитись нескоро.

Зазначимо, що від ранку в деяких районах Харкова спостерігається знижений тиск води. Також деякі мешканці повідомляють, що водопостачання взагалі немає.