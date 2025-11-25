Live

Суспільство 07:13   25.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У деяких районах Харкова води може не бути до кінця дня – мерія

У прессслужбі мерії повідомили, що з 06:30 до 09:00 почнуть подавати холодну воду в Харкові. Однак у деяких районах вона може з’явитись нескоро. 

Це пов’язано з тим, що ремонтні та регламентні роботи триватимуть до кінця дня, пояснили у міськраді.

“Комунальні служби міста продовжують працювати над відновленням систем водопостачання після ворожих ударів по енергооб’єктах області. Усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити сталу роботу мереж”, – написали в мерії.

Нагадаємо, напередодні у пресслужбі мерії попереджали, що у зв’язку з нічними технологічними перепідключеннями систем водопостачання, які стало необхідно провести після ворожого обстрілу енергооб’єктів області, у Харкові тимчасово припинили водопостачання (можливе повне або часткове відключення, зниження тиску). Після завершення робіт подачу води буде відновлено, додали у міськраді.

Читайте також: У Чугуєві – перебої з водою: БпЛА атакували об’єкт критичної інфраструктури

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
