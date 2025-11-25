У деяких районах Харкова води може не бути до кінця дня – мерія
У прессслужбі мерії повідомили, що з 06:30 до 09:00 почнуть подавати холодну воду в Харкові. Однак у деяких районах вона може з’явитись нескоро.
Це пов’язано з тим, що ремонтні та регламентні роботи триватимуть до кінця дня, пояснили у міськраді.
“Комунальні служби міста продовжують працювати над відновленням систем водопостачання після ворожих ударів по енергооб’єктах області. Усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити сталу роботу мереж”, – написали в мерії.
Нагадаємо, напередодні у пресслужбі мерії попереджали, що у зв’язку з нічними технологічними перепідключеннями систем водопостачання, які стало необхідно провести після ворожого обстрілу енергооб’єктів області, у Харкові тимчасово припинили водопостачання (можливе повне або часткове відключення, зниження тиску). Після завершення робіт подачу води буде відновлено, додали у міськраді.
