В некоторых районах Харькова воды может не быть до конца дня – мэрия

Общество 07:13   25.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе мэрии проинформировали, что с 06:30 до 09:00 начнут подавать холодную воду в Харькове. Однако в некоторых районах она может появиться нескоро. 

Это связано с тем, что ремонтные и регламентные работы будут продолжаться до конца дня, объяснили в горсовете.

«Коммунальные службы города продолжают работать над восстановлением систем водоснабжения после вражеских ударов по энергообъектам. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и возобновить устойчивую работу сетей», – написали в мэрии.

Напомним, накануне в в пресс-службе мэрии предупреждали, что в связи с ночными технологическими переподключениями систем водоснабжения, которые стало необходимо провести после вражеских обстрелов энергообъектов области, в Харькове временно прекращено водоснабжение (возможно полное или частичное отключение, снижение давления). После завершения работ подача воды будет восстановлена, добавили в горсовете.

