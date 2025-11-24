В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра
В связи с ночными технологическими переподключениями систем водоснабжения, которые стало необходимо провести после вражеских обстрелов энергообъектов области, в Харькове временно прекращено водоснабжение (возможно полное или частичное отключение, снижение давления).
Воды может не быть до утра, предупредили в пресс-службе мэрии.
Это вынужденный шаг, чтобы:
• обезопасить оборудование,
• сбалансировать работу сетей,
• обеспечить более стабильную подачу воды в последующие дни.
После завершения работ подача воды будет восстановлена, добавили в горсовете.
Как сообщала МГ «Объектив», массированному удару беспилотниками около 21:00 подвергся объект критической инфраструктуры в Чугуеве. Мэр Галина Минаева предупредила, что в городе возможны временные перебои с водоснабжением.
Читайте также: Энергосистема нестабильна: 25 ноября в Харькове вновь изменит работу транспорт
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: водоснабжение, нет воды, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2025 в 22:30;