В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра

В связи с ночными технологическими переподключениями систем водоснабжения, которые стало необходимо провести после вражеских обстрелов энергообъектов области, в Харькове временно прекращено водоснабжение (возможно полное или частичное отключение, снижение давления).

Воды может не быть до утра, предупредили в пресс-службе мэрии.

Это вынужденный шаг, чтобы:

• обезопасить оборудование,

• сбалансировать работу сетей,

• обеспечить более стабильную подачу воды в последующие дни.

После завершения работ подача воды будет восстановлена, добавили в горсовете.

Как сообщала МГ «Объектив», массированному удару беспилотниками около 21:00 подвергся объект критической инфраструктуры в Чугуеве. Мэр Галина Минаева предупредила, что в городе возможны временные перебои с водоснабжением.