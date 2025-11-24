Live

В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра

Общество 22:30   24.11.2025
Елена Нагорная
В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра

В связи с ночными технологическими переподключениями систем водоснабжения, которые стало необходимо провести после вражеских обстрелов энергообъектов области, в Харькове временно прекращено водоснабжение (возможно полное или частичное отключение, снижение давления).

Воды может не быть до утра, предупредили в пресс-службе мэрии.

Это вынужденный шаг, чтобы:
• обезопасить оборудование,
• сбалансировать работу сетей,
• обеспечить более стабильную подачу воды в последующие дни.

После завершения работ подача воды будет восстановлена, добавили в горсовете.

Как сообщала МГ «Объектив», массированному удару беспилотниками около 21:00 подвергся объект критической инфраструктуры в Чугуеве. Мэр Галина Минаева предупредила, что в городе возможны временные перебои с водоснабжением.

Читайте также: Энергосистема нестабильна: 25 ноября в Харькове вновь изменит работу транспорт

Автор: Елена Нагорная
