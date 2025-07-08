Холодной воды не будет в среду в пригороде Харькова
В поселках Родичи и Флоринка под Харьковом с 9:00 до 18:00 9 июля будет прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это вызвано необходимостью провести планово-предупредительные работы на технологическом и электротехническом оборудовании насосных станций поселка Пятихатки, с целью подготовки сооружений водопровода к работе в осенне-зимний период.
На предприятии напоминают харьковчанам о целесообразности всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.
Как сообщалось, в субботу, 12 июля, с 9:00 до 19:00 в поселке Докучаевское, а также в Индустриальном районе Харькова не будет света. Также 12 июля с 8:00 до 18:00 будет обесточена часть потребителей Новобаварского и Основянского районов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водоснабжение, КП «Харьковводоканал», нет воды;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 17:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселках Родичи и Флоринка под Харьковом с 9:00 до 18:00 9 июля будет прекращено водоснабжение.".