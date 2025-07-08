Холодної води не буде в середу в передмісті Харкова

У селищах Родичі та Флоринка під Харковом з 9:00 до 18:00 9 липня буде припинене водопостачання.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», це викликано необхідністю провести планово-попереджувальні роботи на технологічному та електротехнічному обладнанні насосних станцій селища П’ятихатки з метою підготовки споруд водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період.

На підприємстві нагадують харків’янам про доцільність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.

Як повідомлялося, у суботу, 12 липня, з 9:00 до 19:00 у селищі Докучаєвське, а також в Індустріальному районі Харкова не буде світла. Також 12 липня з 8:00 до 18:00 буде знеструмлено частину споживачів Новобаварського та Основ’янського районів.