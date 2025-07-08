Холодної води не буде в середу в передмісті Харкова
Фото: unsplash
У селищах Родичі та Флоринка під Харковом з 9:00 до 18:00 9 липня буде припинене водопостачання.
Як повідомили у КП «Харківводоканал», це викликано необхідністю провести планово-попереджувальні роботи на технологічному та електротехнічному обладнанні насосних станцій селища П’ятихатки з метою підготовки споруд водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період.
На підприємстві нагадують харків’янам про доцільність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.
Як повідомлялося, у суботу, 12 липня, з 9:00 до 19:00 у селищі Докучаєвське, а також в Індустріальному районі Харкова не буде світла. Також 12 липня з 8:00 до 18:00 буде знеструмлено частину споживачів Новобаварського та Основ’янського районів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водоснабжение, КП «Харьковводоканал», нет воды;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 17:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищах Родичі та Флоринка під Харковом з 9:00 до 18:00 9 липня буде припинене водопостачання.".