Без світла в суботу залишаться жителі двох районів Харкова: адреси
У суботу, 12 липня, з 8:00 до 18:00 буде знеструмлена частина споживачів Новобаварського та Основ’янського районів.
Як пояснили у АТ «Харківобленерго», відключення заплановані у зв’язку з необхідністю виконання ремонтних робіт.
Світла не буде за адресами:
🔹 Абразумівська вул., Акад.Богомольця вул., Арсенальна вул., Безіменна вул., Борова вул., Валер’янівська вул., Володимирська вул., Гостинна вул., Грайворонська вул., Енеїди пров., Жутівська вул., Заїківська вул., Карпинського вул., Квіткінська вул., Ключова вул., Козацька вул., Колодязна вул., Колодязний пров., Конторська вул., Котляревського вул., Краматорська вул., Краматорський пров., Кругова вул., Кубраківський пров., Лихонінська наб., Лютівська вул., Миколи Бажана вул., Монгольський пров., Москалівська вул., Новодесятисаженна вул., Орача пров., Основянська вул., Парніковий пров., Приходьківський пров., Реєстраторська вул., Світланівська вул., Світло Шахтаря в-зд., Світло Шахтаря вул., Свободна вул., Селянська вул., Селянський в-зд., Селянський пров., Сірохінська вул., Службова вул., Степова вул., Степовий пров., Сухарівська вул., Сухарівський пров., Сущенська вул., Текстильна вул., Тетерівська вул., Цигаревський пров., Чистоводівська вул., Чумаківський пров., Шаповалівський пров., Шахтарська вул.
🔹 Москалівська вул., Валер’янівська вул., Квіткінська вул., Миргородська вул., Українська вул., Абразумовська вул., Краматорська вул., Козацька вул., Новодесятисажна вул., Основ’янська вул., Основ’янська Набережна, Тетерівська вул., Цигарьовський пров., Кругова вул.
Читайте також: Тепер у розетках не 220, а 230 вольт: як це позначиться на техніці харків’ян
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новини Харкова, отключат, потребители, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Без світла в суботу залишаться жителі двох районів Харкова: адреси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 15:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 12 липня, з 8:00 до 18:00 буде знеструмлена частина споживачів Новобаварського та Основ’янського районів.".