Без світла в суботу залишаться жителі двох районів Харкова: адреси

У суботу, 12 липня, з 8:00 до 18:00 буде знеструмлена частина споживачів Новобаварського та Основ’янського районів.

Як пояснили у АТ «Харківобленерго», відключення заплановані у зв’язку з необхідністю виконання ремонтних робіт.

Світла не буде за адресами:

🔹 Абразумівська вул., Акад.Богомольця вул., Арсенальна вул., Безіменна вул., Борова вул., Валер’янівська вул., Володимирська вул., Гостинна вул., Грайворонська вул., Енеїди пров., Жутівська вул., Заїківська вул., Карпинського вул., Квіткінська вул., Ключова вул., Козацька вул., Колодязна вул., Колодязний пров., Конторська вул., Котляревського вул., Краматорська вул., Краматорський пров., Кругова вул., Кубраківський пров., Лихонінська наб., Лютівська вул., Миколи Бажана вул., Монгольський пров., Москалівська вул., Новодесятисаженна вул., Орача пров., Основянська вул., Парніковий пров., Приходьківський пров., Реєстраторська вул., Світланівська вул., Світло Шахтаря в-зд., Світло Шахтаря вул., Свободна вул., Селянська вул., Селянський в-зд., Селянський пров., Сірохінська вул., Службова вул., Степова вул., Степовий пров., Сухарівська вул., Сухарівський пров., Сущенська вул., Текстильна вул., Тетерівська вул., Цигаревський пров., Чистоводівська вул., Чумаківський пров., Шаповалівський пров., Шахтарська вул.

🔹 Москалівська вул., Валер’янівська вул., Квіткінська вул., Миргородська вул., Українська вул., Абразумовська вул., Краматорська вул., Козацька вул., Новодесятисажна вул., Основ’янська вул., Основ’янська Набережна, Тетерівська вул., Цигарьовський пров., Кругова вул.