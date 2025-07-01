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Тепер у розетках не 220, а 230 вольт: як це позначиться на техніці харків’ян

Суспільство 09:53   01.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тепер у розетках не 220, а 230 вольт: як це позначиться на техніці харків’ян

Про те, що з 1 липня в Україні змінився стандарт напруги в електромережах, повідомили в АТ “Харківобленерго” та пояснили, чи позначиться це на сумах у квитанціях. 

Це означає, що тепер напруга у розетках українців не 220, а 230 вольтів. Допустимі відхилення також змінилися і тепер коливаються від 207 вольтів до 253 вольт.

Зміни відбулися з метою приведення української електромережі до загальноєвропейського стандарту“, – пояснили енергетики.

За їхніми словами, подібні зміни не повинні позначитися на роботі техніки, проте дещо змінити для коректної роботи електроприладів, українцям все ж таки доведеться.

Більшість з електроприладів, які імпортуються в Україну, уже передбачені для роботи в рівнях напруги від 200 до 240-250 вольт. Якщо у будинку встановлені автомати захисту від сплесків напруги, то їх необхідно переналаштувати“, – зазначили в обленерго.

Також нововведення не вплинуть і на суми у платіжках.

Нарахування здійснюються за фактично спожиту електроенергію, тобто кількість кіловат на годину, яку зафіксував лічильник. Це залежить не від напруги в мережі, а від потужності ваших електроприладів“, – додали енергетики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що з 1 липня в Україні змінився стандарт напруги в електромережах, повідомили в АТ “Харківобленерго” та пояснили, чи позначиться це на сумах у квитанціях. ".