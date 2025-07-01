Теперь в розетках не 220, а 230 вольт: как это скажется на технике харьковчан

О том, что с 1 июля в Украине изменился стандарт напряжения в электросетях, сообщили в АО «Харьковоблэнерго» и объяснили, скажется ли это на суммах в квитанциях.

Это означает, что теперь напряжение в розетках украинцев не 220, а 230 вольт. Допустимые отклонения также изменились и теперь колеблются от 207 вольт до 253 вольт.

«Изменения произошли с целью приведения украинской электросети в общеевропейский стандарт», – объяснили энергетики.

По их словам, подобные изменения не должны сказаться на работе техники, однако кое-что изменить для корректной работы электроприборов, украинцам все же прийдется.

«Большинство из импортируемых в Украину электроприборов уже предусмотрены для работы в уровнях напряжения от 200 до 240-250 вольт. Если в доме установлены автоматы защиты от всплесков напряжения, то их необходимо перенастроить», – отметили в облэнерго.

Также новшества не повлияют и на суммы в платежках.

«Начисления производятся за фактически потребленную электроэнергию, то есть количество киловатт в час, которое зафиксировал счетчик. Это зависит не от напряжения в сети, а от мощности электроприборов», – добавили энергетики.