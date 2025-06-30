С 1 июля движение транспорта ограничат в Харьковской области — почему

Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области

С 1 июля ограничат движения для грузового транспорта из-за жары, сообщила Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«В связи с ростом температуры воздуха в Украине вводятся временные ограничения движения для тяжеловесных транспортных средств. Движение ограничено для грузового транспорта с общей массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Эти ограничения действуют в период, когда температура воздуха превышает +28°C с целью сохранения дорожного покрытия», — говорится в сообщении.

Ограничения не действуют в отношении грузовиков, которые:

— перевозят опасные грузы;

— перевозят военные грузы, товары двойного назначения и/или имущества, которые используются для нужд обороны;

— перевозят скоропортящуюся продукцию;

— транспортируют живых животных и птицу;

— рейсы, связанные с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

Для грузовиков предусмотрены площадки в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса. Соблюдение весовых ограничений будут контролировать терподразделения Укртрансбезопасности, подразделения Нацполиции.