С 1 июля движение транспорта ограничат в Харьковской области — почему
С 1 июля ограничат движения для грузового транспорта из-за жары, сообщила Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«В связи с ростом температуры воздуха в Украине вводятся временные ограничения движения для тяжеловесных транспортных средств. Движение ограничено для грузового транспорта с общей массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Эти ограничения действуют в период, когда температура воздуха превышает +28°C с целью сохранения дорожного покрытия», — говорится в сообщении.
Ограничения не действуют в отношении грузовиков, которые:
— перевозят опасные грузы;
— перевозят военные грузы, товары двойного назначения и/или имущества, которые используются для нужд обороны;
— перевозят скоропортящуюся продукцию;
— транспортируют живых животных и птицу;
— рейсы, связанные с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
Для грузовиков предусмотрены площадки в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса. Соблюдение весовых ограничений будут контролировать терподразделения Укртрансбезопасности, подразделения Нацполиции.
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- Категории: Общество, Транспорт, Харьков; Теги: грузовик, грузовой транспорт, жара, Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 19:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 июля ограничат движения для грузового транспорта из-за жары, сообщила Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области. «В…".