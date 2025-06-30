З 1 липня на Харківщині обмежать рух транспорту – чому
З 1 липня обмежать рух вантажного транспорту через спеку, повідомила Служба оновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
«У зв’язку зі зростанням температури повітря в Україні запроваджуються тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Рух обмежено для вантажного транспорту з загальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Ці обмеження діють у період, коли температура повітря перевищує +28°C, з метою збереження дорожнього покриття», – йдеться у повідомленні.
Обмеження не діють щодо вантажівок, які:
– перевозять небезпечні вантажі;
– перевозять військові вантажі, товари подвійного призначення та/або майна, що використовують для потреб оборони та інше;
– перевозять швидкопсувну продукцію;
– транспортують живих тварин і птицю;
– рейси, пов’язані із запобіганням або ліквідацією надзвичайних ситуацій.
Для вантажівок передбачені майданчики в смугах відведення доріг і біля об’єктів дорожнього сервісу. Дотримання вагових обмежень контролюватимуть територіальні підрозділи Укртрансбезпеки, підрозділи Нацполіції.
Читайте також: Із пінопласту і з самонаведенням. Все про БпЛА Черника-2, що вдарив по Харкову
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Транспорт, Харків; Теги: грузовик, грузовой транспорт, жара, Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «З 1 липня на Харківщині обмежать рух транспорту – чому»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 19:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 липня обмежать рух вантажного транспорту через спеку, повідомила Служба оновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.".