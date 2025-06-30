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З 1 липня на Харківщині обмежать рух транспорту – чому

Суспільство 19:02   30.06.2025
Оксана Якушко
З 1 липня на Харківщині обмежать рух транспорту – чому

З 1 липня обмежать рух вантажного транспорту через спеку, повідомила Служба оновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«У зв’язку зі зростанням температури повітря в Україні запроваджуються тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Рух обмежено для вантажного транспорту з загальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Ці обмеження діють у період, коли температура повітря перевищує +28°C, з метою збереження дорожнього покриття», – йдеться у повідомленні.

Обмеження не діють щодо вантажівок, які:

– перевозять небезпечні вантажі;

– перевозять військові вантажі, товари подвійного призначення та/або майна, що використовують для потреб оборони та інше;

– перевозять швидкопсувну продукцію;

– транспортують живих тварин і птицю;

– рейси, пов’язані із запобіганням або ліквідацією надзвичайних ситуацій.

Для вантажівок передбачені майданчики в смугах відведення доріг і біля об’єктів дорожнього сервісу. Дотримання вагових обмежень контролюватимуть територіальні підрозділи Укртрансбезпеки, підрозділи Нацполіції.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 19:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 липня обмежать рух вантажного транспорту через спеку, повідомила Служба оновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.".