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Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса

Общество 15:48   07.07.2025
Виктория Яковенко
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

В субботу, 12 июля, с 8:00 до 18:00 будет обесточена часть потребителей Новобаварского и Основянского районов.

Как обьяснили в АО «Харьковоблэнерго», отключения запланированы в связи с необходимостью выполнения ремонтных работ.

Света не будет по адресам:

🔹 Абразумовская ул., Академика Богомольца ул., Арсенальная ул., Безымянная ул., Боровая ул., Валерьяновская ул., Владимирская ул., Гостинная ул., Грайворонская ул., Энеиды пер., Жутовская ул., Заиковская ул., Карпинского ул., Квиткинская ул., Ключевая ул., Казацкая ул., Колодезная ул, Конторская ул., Котляревского ул., Краматорская ул., Краматорский пер., Круговая ул., Кубраковский пер., Лихонинская наб., Лютовская ул., Николая Бажана ул., Монгольский пер., Москалевская ул., Новодесятисаженная ул., Орача пер., Основянская ул., Парниковый пер, Регистраторская ул., Светлановская ул., Свет Шахтера вьезд., Свет Шахтера ул., Свободная ул., Крестьянская ул., Крестьянский вьезд, Крестьянский пер., Сирохинская ул., Служебная ул., Степная ул., Степной пер., Сухаревская ул., Сухаревский пер., Сущенская ул., Текстильная ул., Тетеревская ул., Цигаревский пер., Чистоводовская ул, Чумаковский пер., Шаповаловский пер., Шахтерская ул.

🔹 Москалевская ул., Валерьяновская ул., Квиткинская ул., Миргородская ул., Украинская ул., Абразумовская ул., Краматорская ул., Казацкая ул., Новодесятисажная ул., Основянская ул., Основянская Набережная, Тетеревская ул., Цигаревский пер, Круговая ул.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 15:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 12 июля, с 8:00 до 18:00 будет обесточена часть потребителей Новобаварского и Основянского районов.".