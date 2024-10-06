Авіаудари по вісьмох населених пунктах Харківщини завдали ЗС РФ – Генштаб

Генштаб ЗСУ вранці 6 жовтня повідомив, що армія РФ здійснила авіаудари в районі населених пунктів Висока Яруга, Берестове, Петропавлівка, Зелений Гай, Першотравневе, Горохуватка, Нижче Солоне, Першотравневе, Шийківка.

Загалом по території України протягом доби завдали 82 авіаударів, у тому числі – скинули 130 КАБів.

На фронті було 169 бойових зіткнень. Шість із них – на півночі від Харкова: в районах Липців, Вовчанська та Стариці.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки. На даному напрямку агресор активно застосовував авіацію”, – поінформував Генштаб.

Також у Генштабі оновили дані щодо втрат ворога.