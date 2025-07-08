У Докучаєвському та частині Харкова в суботу не буде світла – причина
Про те, що у суботу, 12 липня, у селищі Докучаєвське, а також в Індустріальному районі Харкова не буде світла, повідомляють у АТ “Харківобленерго”.
“У зв’язку з необхідністю виконання невідкладних ремонтних робіт у суботу, 12 липня, з 09:00 до 19:00 будуть знеструмлені споживачі сел. Докучаєвське Харківського району, а також прилеглі вулиці у м. Харкові”, – пояснили енергетики.
Таким чином, в суботу будуть знеструмлені такі вулиці:
вул. Докучаєвська, вул. Сонячна, вул. Весняна, вул. Станційна, вул. Академічна, вул. Виробнича, в-д Джерельний, вул. Докучаєва, вул. Залізнична, в-д Зерновий, пров. Зерновий, вул. Кришталева, вул. Миру, вул. Озерна, вул. Південна, вул. Польова; в-д Польовий, пров. Польовий, вул. Річна, вул. Відділення “Роганка”, вул. Раздольна, в-д Садовий, вул. Сонячна, вул. Тваринницька, вул. Учбове містечко ХНАУ, вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Ювілейна.
Читайте також: Архітектор: 17 об’єктів культурної спадщини пошкодила РФ ударами по Харкову
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", світло, Энергетики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Докучаєвському та частині Харкова в суботу не буде світла – причина»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 10:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у суботу, 12 липня, у селищі Докучаєвське, а також в Індустріальному районі Харкова не буде світла, повідомляють у АТ “Харківобленерго”.".