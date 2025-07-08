У Докучаєвському та частині Харкова в суботу не буде світла – причина

Про те, що у суботу, 12 липня, у селищі Докучаєвське, а також в Індустріальному районі Харкова не буде світла, повідомляють у АТ “Харківобленерго”.

“У зв’язку з необхідністю виконання невідкладних ремонтних робіт у суботу, 12 липня, з 09:00 до 19:00 будуть знеструмлені споживачі сел. Докучаєвське Харківського району, а також прилеглі вулиці у м. Харкові”, – пояснили енергетики.

Таким чином, в суботу будуть знеструмлені такі вулиці:

вул. Докучаєвська, вул. Сонячна, вул. Весняна, вул. Станційна, вул. Академічна, вул. Виробнича, в-д Джерельний, вул. Докучаєва, вул. Залізнична, в-д Зерновий, пров. Зерновий, вул. Кришталева, вул. Миру, вул. Озерна, вул. Південна, вул. Польова; в-д Польовий, пров. Польовий, вул. Річна, вул. Відділення “Роганка”, вул. Раздольна, в-д Садовий, вул. Сонячна, вул. Тваринницька, вул. Учбове містечко ХНАУ, вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Ювілейна.