В Докучаевском и части Харькова в субботу не будет света – причина
О том, что в субботу, 12 июля, в поселке Докучаевское, а также в Индустриальном районе Харькова не будет света сообщают в АО «Харьковоблэнерго».
«В связи с необходимостью выполнения неотложных ремонтных работ в субботу, 12 июля, с 09:00 до 19:00 будут обесточены потребители пос. Докучаевское Харьковского района, а также близлежащие улицы в г. Харькове», – объяснили энергетики.
Таким образом, в субботу будут обесточены следующие улицы:
ул. Докучаевская, ул. Солнечная, ул. Весняна, ул. Станционная, ул. Академическая, вул. Производственная, пер. Родниковый, ул. Докучаева, ул. Железнодорожная, пер. Зерновой, ул. Хрустальная, ул. Мира, ул. Озерная, ул. Южная, ул. Полевая; пер. Полевой, ул. Речная, ул. Отделения «Роганка», ул. Раздольная, пер. Садовый, ул. Солнечная, ул. Животноводов, ул. Учебный городок ХНАУ, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Юбилейная.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", світло, свет, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 10:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в субботу, 12 июля, в поселке Докучаевское, а также в Индустриальном районе Харькова не будет света сообщают в АО «Харьковоблэнерго».".