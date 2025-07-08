Архитектор: 17 объектов культурного наследия повредила РФ ударами по Харькову
Такую цифру архитектор Виктор Дворников назвал «высокой» и объяснил на своей странице на Facebook – почему.
Из 17 поврежденных объектов, 15 – впервые подверглись российской атаке.
«Очень высокая цифра для Харькова, ведь этот квартал чудом был невредимым в течение большой войны», – написал архитектор.
Он отметил: именно эти старые дворики Залопани хранят настоящие бриллианты.
«Сегодня это коммунальные квартиры в бывших прибыльных домах и поместьях. Здесь, как в машине времени, сохранившиеся, хоть и неидеально, интерьеры и фасады, чувствуется настоящая атмосфера Харькова XIX в. И именно это тем неповторимым и не воспроизводимым ресурсом города, который должны беречь», – отметил Дворников.
Напомним, утром 7 июля Харьков пережил два налета беспилотников. Около 5 часов четыре БпЛА ударили по Шевченковскому и Слободскому районам. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о повреждении общежития и пожаре в нем. Также прямой удар был по жилой многоэтажке. Разрушения есть в окрестных кафе, супермаркете, торговых павильонах и на территории детсада. По данным облпрокуратуры, из-за этих ударов пострадали 36 человек, среди них четверо детей: братья 7 и 11 лет в Шевченковском районе получили ранения осколками стекла, у 3-летней девочки из Слободского района — взрывное ранение и акубаротравма. Еще один ребенок — с острой реакцией на стресс.
Повторный налет был около 10:20. В этот раз шесть беспилотников один за другим ударили посреди оживленного жилого квартала в Холодногорском районе. Там повреждены частные и многоквартирные дома, магазин и автомобиль. Из-за тяжелого ранения в больнице умерла женщина 34 лет, еще 34 человека пострадали. Среди них снова четверо детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. У всех — острая стрессовая реакция. Целью было здание Областного ТЦК и СП, подтвердило командование Сухопутных войск ВСУ. Там сообщили о троих раненых военнослужащих.
В мэрии подсчитали, что в городе были повреждены 54 здания, вылетело более полутора тысяч окон.
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- Категории: Культура, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 10:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Такую цифру архитектор Виктор Дворников назвал «высокой» и объяснил на своей странице на Facebook – почему.".