Архітектор: 17 об’єктів культурної спадщини пошкодила РФ ударами по Харкову

Таку цифру архітектор Віктор Дворніков назвав “високою” та пояснив на своїй сторінці на фейсбук – чому.

Із 17 пошкоджених об’єктів, 15 – вперше зазнали російської атаки.

“Дуже висока цифра для Харкова, адже цей квартал дивом був неушкоджений протягом великої війни”, – написав архітектор.

Він наголосив: саме ці старі дворики Залопані зберігають справжні діаманти.

“Сьогодні це комунальні квартири в колишніх прибуткових будинках та маєтках. Тут, як у машині часу, збережені, хоч і неідеально, інтер’єри та фасади, тут відчувається справжня атмосфера Харкова ХІХ ст. І саме це є тим неповторним і не відтворюваним ресурсом міста, який маємо берегти”, – зазначив Дворніков.

Нагадаємо, вранці 7 липня Харків пережив два нальоти безпілотників. Близько 5-ї години чотири БпЛА вдарили по Шевченківському та Слобідському районах. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про пошкодження гуртожитку та пожежу в ньому. Також прямий удар був по житловій багатоповерхівці. Руйнації є в навколишніх кафе, супермаркеті, торговельних павільйонах і на території дитсадка. За даними облпрокуратури, через ці удари постраждали 36 людей, серед них четверо дітей: брати 7 та 11 років у Шевченківському районі отримали поранення уламками скла, у 3-річної дівчинки зі Слобідського району – вибухове поранення та акубаротравма. Ще одна дитина – з гострою реакцією на стрес.

Повторний наліт був близько 10:20. Цього разу шість безпілотників один за одним ударили посеред жвавого житлового кварталу в Холодногірському районі. Там пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, магазин і автівка. Через важке поранення в лікарні померла жінка 34 років, ще 34 людини постраждали. Серед них знову четверо дітей і підлітків у віці від 7 до 17 років. У всіх – гостра стресова реакція. Ціллю була будівля Обласного ТЦК і СП, підтвердило командування Сухопутних військ ЗСУ. Там повідомили про трьох поранених військовослужбовців.

У мерії підрахували, що в місті були пошкоджені 54 будівлі, вилетіло понад півтори тисячі вікон.