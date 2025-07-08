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У Харкові лікують душу майстри: як це працює (відео)

Культура 15:50   08.07.2025
Оксана Горун
У Харкові лікують душу майстри: як це працює (відео)

Творчі люди в Харкові зібралися в єдиному просторі, де виставляють свої вироби та проводять майстер-класи. Про ідею та її реалізацію – в матеріалі МГ “Об’єктив”.

“Зараз історії майстрів починаються з таких слів: “У 2022-му році трапилось, і я, щоб не зійти з розуму, повернувся до творчості”. Хтось в’яже, хтось шиє, хтось ліпить, хтось щось ще вигадує. Бо роки в Харкові нічого не відбувалося. І була мета: лікувати від депресії. Якось лікувати душу. Конкретно – душу моєї жінки. Вона майстриня, вона робить чудові іграшки, в’язані спицями”, – розповідає засновник “Простору на Різдвяній, 16” Станіслав Душкевич.

Рятуючи жінку від викликаної російським вторгненням депресії, він поступово створив територію, де збираються творчі люди Харкова – та не тільки. Тут знайшли себе й переселенці із тимчасово окупованих територій України. Поруч працюють майстер із Куп’янська Рафік Рустамов і лялькарка з Бахмута Тетяна Гольц. Надзвичайні речі зі звичайних компонентів створюють вишивальниці, художники, які працюють з найрізноманітнішими матеріалами (від каміння та шкіри до гарбузів і кукурудзиння).

Дружина Душкевича Наталя, задля якої він і заснував простір, власноруч виготовляє м’які іграшки. Особлива її любов – котики.

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“Я цим займаюсь із 2009 року, так щоб впритул, із 2010-го. У мене тоді був кіт. Він був пухнастий, але з сіамським забарвленням. Саме він надихав мене. Той котик уже пішов на райдугу, але вдома живе його портретна копія пухнаста. Це був той час, коли я починала розробляти іграшки. Мені було цікаво. Ось ми їх сприймаємо цілісно, а як у нього росте лапка, як воно згинається, які пропорції голови, хвоста, лап, тіла. Я його ловила та “мучила”: дивилася, як воно. І так народжувалися такі котики. Саме до цього котика я йшла три роки – вивчала, поки не зробила таку іграшку, яку можна було масштабувати та продавати”, – пояснює майстриня.

Зараз на її виставкових стендах є й зайці, ведмеді та їжаки. Але кошенят – найбільше.  Навколо – інші виставкові зони, в кожній із яких – сам автор виробів. Поруч відбуваються майстер-класи та триває безперервний процес лікування прекрасним від щоденних жахів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 15:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Творчі люди в Харкові зібралися в єдиному просторі, де виставляють свої вироби та проводять майстер-класи. Про ідею та її реалізацію – в матеріалі МГ “Об’єктив”".