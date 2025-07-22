Як справжні: майстриня в Харкові створює квіти з паперу (відео)
Майстриня паперової ботанічної флористики Людмила Ткачук поділилася секретами своєї творчості із МГ “Об’єктив”.
Міла творить свою квіткову магію у Творчому просторі на Різдвяній, 16.
“Я майстриня з паперової ботанічної флористики. Це означає, що я роблю квіти із паперу, які відповідають ботанічному зразку. Наприклад, нарцис називається “Поетичний”. Повністю відповідає розміру квітки, яка росте в природі, її кольору, наповненню. Ось це і є ботанічна паперова флористика”, – пояснює майстриня.
Матеріали, які вона використовує, доступні кожному. Нічого рідкісного або надто дорогого немає.
“Використовуємо український папір, щоб ви розуміли. Ось такий він простенький. Продається в магазинах для творчості. Бо зазвичай думають: “О, дорогі матеріали”. Ні, не дорогі. Звичайний папір. Ну, трошки клей буде дорогуватий, бо він будівельний для меблів. Але це класне заняття, коли вам хочеться проявити свою творчість, і недороге. Професійні фарби необов’язково купувати. Професійні пензлики теж необов’язково купувати. Це звичайний нейлон. Тобто все доступне”, – говорить Міла.
Серед квітів, які вона повторила дуже близько до живого оригіналу, – нарцис, мімоза, незабудки, орхідея, підсніжники. А от троянди майстрині не даються.
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“Секрети деякі не розкривають, якщо ти до них не готовий, – філософськи зауважує вона. – Наприклад, та сама троянда. Троянда – це така популярна квітка, її роблять з будь-якого матеріалу. Але мені ця квітка не дається. Я не бачу, як зробити пелюстку, щоб вона була схожа на реальну. І я не знаю, чому. Можливо, тому що мені ці квіти не дуже подобаються в реальному житті, тому вона мені не дається”.
При цьому навіть та квітка, яка здається зовні простою, насправді зберігає багато секретів.
“Нарцис, ну що в ньому складного? – риторично запитує Міла. – Але насправді, якщо ви придивитесь, ви бачите, як розкладені пелюстки? Вони в природі не стоять рівненько, як звикли ми робити. Дивляться в різні боки. Також треба звернути увагу, що, наприклад, тичинки тут є, в цього нарциса. Їх треба також повторити. І от дивишся, ну, як його зробити? А коли ти доростаєш до цього рівня, квітка каже: “Дивись, у мене є така малесенька штучка, і ти знаєш, як її зробити. І ти береш і просто робиш”.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 19:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майстриня паперової ботанічної флористики Людмила Ткачук поділилася секретами своєї творчості із МГ “Об’єктив”".