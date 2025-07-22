Как настоящие: мастерица в Харькове создает цветы из бумаги (видео)

Мастерица бумажной ботанической флористики Людмила Ткачук поделилась секретами своего творчества с МГ «Объектив».

Мила творит свою цветочную магию в Творческом пространстве на Рождественской, 16.

«Я мастерица по бумажной ботанической флористике. Это означает, что я делаю цветы из бумаги, соответствующие ботаническому образцу. Например, нарцисс называется «Поэтический». Полностью соответствует размеру цветка, растущего в природе, его цвету, наполнению. Вот это и есть ботаническая бумажная флористика», – объясняет мастерица.

Материалы, которые она использует, доступны каждому. Ничего редкого или слишком дорогого нет.

«Используем украинскую бумагу, чтобы вы понимали. Вот такая она, простенькая. Продается в магазинах для творчества. Потому что обычно думают: «О, дорогие материалы». Нет, не дорогие. Обычная бумага. Ну, немного клей будет дорогой, потому что он строительный — для мебели. Но это классное занятие, когда вам хочется проявить свое творчество, и недорогое. Профессиональные краски не обязательно покупать. Профессиональные кисточки тоже необязательно покупать. Это простой нейлон. То есть все доступно», – заверяет Людмила Ткачук.

Среди цветов, которые она повторила очень близко к живому оригиналу – нарцисс, мимоза, незабудки, орхидея, подснежники. А вот розы мастерице не даются.

«Секреты некоторые не раскрывают, если ты к ним не готов, – философски замечает она. — Например, та же роза. Роза – это такой популярный цветок, его делают из любого материала. Но мне этот цветок не дается. Я не вижу, как сделать лепесток, чтобы он был похож на реальный. И я не знаю почему. Может, потому что мне эти цветы не очень нравятся в реальной жизни, поэтому она мне не дается».

При этом даже тот цветок, который кажется внешне простым, на самом деле хранит много секретов.

«Нарцисс, ну что в нем сложного? – риторически спрашивает Мила. — Но на самом деле, если вы присмотритесь, то видите, как разложены лепестки? Они в природе не стоят ровно, как мы привыкли делать. Смотрят в разные стороны. Также нужно обратить внимание, что, например, тычинки здесь есть у этого нарцисса. Их нужно также повторить. И вот смотришь: ну как его сделать? А когда ты дорастаешь до этого уровня, цветок говорит: «Смотри, у меня есть такая крошечная штучка, и ты знаешь, как ее сделать. И ты берешь и просто делаешь».