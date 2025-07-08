В Харькове мастера лечат душу: как это работает (видео)

Творческие люди в Харькове собрались в едином пространстве, где выставляют свои изделия и проводят мастер-классы. Об идее и ее реализации – в материале МГ «Объектив».

«Сейчас истории мастеров начинаются с таких слов: «В 2022 году случилось, и я, чтобы не сойти с ума, вернулся к творчеству». Кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то лепит, кто-то еще придумывает. Потому что годы в Харькове ничего не происходило. И была цель: лечить от депрессии. Как-то лечить душу. Конкретно – душу моей женщины. Она мастерица, она делает отличные игрушки, вязаные спицами», — рассказывает основатель «Пространства на Рождественской, 16» Станислав Душкевич.

Спасая жену от вызванной российским вторжением депрессии, он постепенно создал территорию, где собираются творческие люди Харькова – и не только. Здесь нашли себя и переселенцы с временно оккупированных территорий Украины. Рядом работают мастер из Купянска Рафик Рустамов и кукольница из Бахмута Татьяна Гольц. Необычные вещи из обычных компонентов создают вышивальщицы, художники, работающие с самыми разными материалами (от камней и кожи до тыквы и кукурузы).

Жена Душкевича Наталья, ради которой он и основал пространство, собственноручно создает мягкие игрушки. Особая ее любовь – котики.

«Я этим занимаюсь с 2009 года, так чтобы вплотную, с 2010-го. У меня тогда был кот. Он был пушистым, но с сиамским окрасом. Именно он вдохновлял меня. Котик уже ушел на радугу, но дома живет его портретная пушистая копия. Это было то время, когда я начинала разрабатывать игрушки. Мне было любопытно. Вот мы их воспринимаем целостно, а как у него растет лапка, как оно сгибается, какие пропорции головы, хвоста, лап, тела. Я его ловила и «мучила»: смотрела, как оно. И так рождались такие кошки. Именно к этому котику я шла три года – изучала, пока не сделала такую ​​игрушку, которую можно было масштабировать и продавать», — объясняет мастерица.

Сейчас на ее выставочных стендах есть и зайцы, медведи и ежи. Но котов – больше всего. Вокруг – другие выставочные зоны, в каждой из которых — сам автор изделий. Рядом проходят мастер-классы и идет непрерывный процесс лечения прекрасным от ежедневных ужасов.