«Паска с душой»: в Харькове прошел мастер-класс, выпекали из особой муки 📹

В центре Харькова – мастер-класс по выпеканию пасок. Изюминка рецепта – мука, из которой готовят пасхальную выпечку. Его сделали из зерна с разминированных полей деоккупированных Херсонской и Николаевской областей.

Рецептом и технологиями создания паски делится шеф-повар Александр Цепковский.

«Это традиционный рецепт паски украинской. Просто паска с душой. Я добавил технологию заваривания муки. Сначала нужно сделать опару: смешать дрожжи с молоком, сахаром, чтобы они начали работать. Заварить муку с молоком, смешать две эти субстанции. И потом просто добавить яйца. Я добавляю не только яйца, но и желтки, это дает насыщенный вкус кулича», – говорит повар.

Подходить опара должно около 30-40 минут.

«Потом вы замешиваете тесто, добавляете яйца, сливочное масло, сухофрукты, муку. Затем оно подходит около 40 минут. И уже когда раскладываете по формам, тоже оно подходит 40 минут. Выпекается при 180 градусах примерно 40-50 минут», — сказал Цепковский.

Как рассказали МГ «Объектив» организаторы, пшеницу для проекта вырастил в селе Малая Александровка Херсонской области и других освобожденных населенных пунктов фермер Алексей Руденко вместе с племянниками. Для этого саперы очистили 1800 гектаров земли.

На мероприятии в Харькове также присутствуют представители ГСЧС, Центра гуманитарного разминирования и агропромышленных предприятий, работающих на разминированных полях Харьковщины.

Как отмечает начальник группы пиротехнических и специальных водолазных работ Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Игорь Овчарук: Харьковщина – одна из наиболее заминированных областей Украины.

«Сейчас на территории Харьковской области присутствует 38 пиротехнических расчетов со всей Украины. Харьковская область является лидером по количеству саперов. Потому, что если брать Николаевскую, там 10 расчетов присутствуют, если брать Донецкую область, там тоже 10-12. Так, в Харьковской в ​​настоящее время — 38. То есть можно представить масштаб загрязнения», — подчеркнул Овчарук.

Координатор центра координации противоминной деятельности при ХОВА Даниил Кислый сообщил, что почти 40% территорий, вероятно, заминированы в регионе.

«Очень много земель именно сельхозназначения», — отметил Кислый.

Принять участие в мастер-классе могли все желающие.

Проект «Soul of Soil 2.0» (в переводе с английского «Душа земли») — совместная инициатива Министерства экономики Украины, Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и торговой сети «Сильпо». Эта инициатива призвана привлечь к проблеме загрязнения украинских земель взрывоопасными предметами.

12 апреля мастер-классы по выпеканию пасок проходят в пяти городах Украины: в Днепре, Николаеве, Львове, Одессе и Харькове. 9 апреля он уже прошел в Киеве. 14 апреля еще один мастер-класс запланирован в Нью-Йорке.