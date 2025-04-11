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В Харькове за год подорожали паски: актуальные цены

Общество 13:40   11.04.2025
Виктория Яковенко
В Харькове за год подорожали паски: актуальные цены

В департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС проанализировали цены на пасхальную выпечку в Харькове.

По их данным, харьковские производители предлагают широкий ассортимент пасхальной выпечки (традиционные, дрожжевые и творожные паски, панетоне, крафины и т.п.).

В зависимости от состава и украшений в разных сетях супермаркетов паски стоят от 30 грн/100 г и от 80 грн/300 г; в кафе и минипекарнях – от 60 грн/120 г, от 300 грн/500 г.

«По сравнению с прошлым годом паски подорожали на около 15%. Рост стоимости вызван ростом цен на некоторые составляющие (яйца, сливочное масло, молоко), удорожанием энергоносителей», — сообщили в мэрии.

Напомним, ранее в департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС проанализировали цены на основные составляющие для выпечки пасок. Отмечалось, что по сравнению с прошлым годом продукты бакалейной группы подорожали в среднем на 15%, а яйца – на 35-40%. Сообщалось и о ценах на пасхальный товар. На 12-17% подорожали сахарная пудра, кокосовая стружка и красители, а изюм – около 20%.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС проанализировали цены на пасхальную выпечку в Харькове.".