Сколько будет стоить испечь паску в 2025-м: цены в Харькове
В Харькове проанализировали цены на основные составляющие для выпечки пасок.
По данным департамента административных услуг и потребительского рынка ХГС, по сравнению с прошлым годом продукты бакалейной группы подорожали в среднем на 15%, а яйца – на 35-40%.
Отмечается, что цены на пшеничную муку высшего сорта составляют в среднем от 22 до 30 грн/кг, сахар — от 27 до 35 грн/кг. Стоимость сухих дрожжей составляет от 7 до 13 грн/11 г, свежих – от 12 до 18 грн/100 г, а ванилина – от 4 до 9 грн/2 г.
«Кроме того, одним из самых востребованных продуктов к Пасхе куриные яйца. В супермаркетах яйца в упаковке стоят от 70 до 90 грн/10 шт, без упаковки – от 55 до 65 грн/10 шт. На рынках города цены на яйца составляют от 60 до 90 грн/10 шт», – добавили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, новости Харькова, паски, пасха, цены;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проанализировали цены на основные составляющие для выпечки пасок.".