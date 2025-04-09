Сколько будет стоить испечь паску в 2025-м: цены в Харькове

В Харькове проанализировали цены на основные составляющие для выпечки пасок.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка ХГС, по сравнению с прошлым годом продукты бакалейной группы подорожали в среднем на 15%, а яйца – на 35-40%.

Отмечается, что цены на пшеничную муку высшего сорта составляют в среднем от 22 до 30 грн/кг, сахар — от 27 до 35 грн/кг. Стоимость сухих дрожжей составляет от 7 до 13 грн/11 г, свежих – от 12 до 18 грн/100 г, а ванилина – от 4 до 9 грн/2 г.

«Кроме того, одним из самых востребованных продуктов к Пасхе куриные яйца. В супермаркетах яйца в упаковке стоят от 70 до 90 грн/10 шт, без упаковки – от 55 до 65 грн/10 шт. На рынках города цены на яйца составляют от 60 до 90 грн/10 шт», – добавили в мэрии.