Изюм, цукаты, глазурь, красители: цены на пасхальный товар в Харькове
В Харькове проанализировали цены на пасхальный товар. Что подорожало за год, сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС.
По данным мэрии, сахарные посыпки в зависимости от массы и вида стоят от 4 грн, наборы кондитерских декораций – от 27 грн, глазурь для паски (белая и цветная) – от 10 грн (75 г), наборы красителей для пасхальных яиц – от 13 грн (пять цветов).
Цена на изюм в супермаркетах – от 40 грн/200 г, на цукаты – от 85 грн/250 г. На рынках изюм стоит от 140 до 370 грн за 1 кг. Также для декорирования пасок можно использовать кокосовую стружку (14 грн/40 г), сахарную пудру (от 15 грн/250 г) и прочее.
«По сравнению с предпасхальным периодом 2024 сахарная пудра, кокосовая стружка и красители подорожали на 12-17%, а изюм — на около 20%. Стоимость других товаров не изменилась», – подчеркнули в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, новости Харькова, пасха, цены;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проанализировали цены на пасхальный товар. Что подорожало за год, сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС.".