В центре Харькова – новые декорации к Пасхе, потратил ли город деньги (видео)

Вблизи ХНАТОБ в центре Харькова весенние декорации заменили пасхальными.

Новую арку начали монтировать накануне, 10 апреля, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«На ней – колонны, роспись золотом и изображение тайной вечери», – пишут антикоррупционеры.

Однако отмечают, что некоторые горожане даже успели увидеть над аркой надпись на русском «Христос Воскресе». Однако к вечеру ее убрали.

ХАЦ также поинтересовался у горсовета, сколько стоили декорации и кто за них платил.

«Пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что декорации очень давние, и много лет назад уже стояли в Харькове. Действительно, эта арка была на площади Свободы в 2012 году. Однако тогда всем больше запомнились паски-гиганты и полутораметровые пасхальные яйца», — добавили в ХАЦ.

Видео: ХАЦ