В центре Харькова – новые декорации к Пасхе, потратил ли город деньги (видео)
Вблизи ХНАТОБ в центре Харькова весенние декорации заменили пасхальными.
Новую арку начали монтировать накануне, 10 апреля, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».
«На ней – колонны, роспись золотом и изображение тайной вечери», – пишут антикоррупционеры.
Однако отмечают, что некоторые горожане даже успели увидеть над аркой надпись на русском «Христос Воскресе». Однако к вечеру ее убрали.
ХАЦ также поинтересовался у горсовета, сколько стоили декорации и кто за них платил.
«Пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что декорации очень давние, и много лет назад уже стояли в Харькове. Действительно, эта арка была на площади Свободы в 2012 году. Однако тогда всем больше запомнились паски-гиганты и полутораметровые пасхальные яйца», — добавили в ХАЦ.
Видео: ХАЦ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: декорации, новости Харькова, пасха, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи ХНАТОБ в центре Харькова весенние декорации заменили пасхальными.".