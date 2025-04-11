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В центре Харькова – новые декорации к Пасхе, потратил ли город деньги (видео)

Общество 13:16   11.04.2025
Виктория Яковенко
В центре Харькова – новые декорации к Пасхе, потратил ли город деньги (видео) Скриншот

Вблизи ХНАТОБ в центре Харькова весенние декорации заменили пасхальными.

Новую арку начали монтировать накануне, 10 апреля, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«На ней – колонны, роспись золотом и изображение тайной вечери», – пишут антикоррупционеры.

Однако отмечают, что некоторые горожане даже успели увидеть над аркой надпись на русском «Христос Воскресе». Однако к вечеру ее убрали.

украшение в Харькове
Скриншот

ХАЦ также поинтересовался у горсовета, сколько стоили декорации и кто за них платил.

«Пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что декорации очень давние, и много лет назад уже стояли в Харькове. Действительно, эта арка была на площади Свободы в 2012 году. Однако тогда всем больше запомнились паски-гиганты и полутораметровые пасхальные яйца», — добавили в ХАЦ.

Видео: ХАЦ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 13:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи ХНАТОБ в центре Харькова весенние декорации заменили пасхальными.".