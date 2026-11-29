У своєму дворі підірвався на вибухівці житель Старого Салтова. Про НП повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“29 листопада у селищі Старий Салтів Чугуївського району 71-річний чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет на своєму подвір’ї. Предмет здетонував. Унаслідок події чоловік отримав травми та був госпіталізований до лікувального закладу. Обставини інциденту з’ясовують правоохоронні органи”, – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, нові варіанти маскування вибухівки виявили на Харківщині. У Золочівській громаді для дистанційного мінування території росіяни використали невелику сумочку, де сховали вибухонебезпечний предмет. Про це повідомило місцеве видання “Зоря”. Раніше про міну, замасковану під гілку дерева, попереджали мешканців передмістя Харкова “Циркунівські вісті”. У регіоні вже фіксували випадки мінування одягу, розкидання пакетів із вибухівкою та її маскування під каміння, асфальт, листя та навіть дрова.