Без воды останутся два района Харькова в среду: причина и адреса

Виктория Яковенко
Без воды останутся два района Харькова в среду: причина и адреса

Холодную воду отключат в частях Немышлянского и Слободского районов с 8:00 до 22:00 27 августа.

Об этом сообщает КП «Харьковводоканал». Причина – подготовка водопроводных сооружений к осенне-зимнему периоду.

Водоснабжение будет прекращено в части Немышлянского района, ограниченной: пр. Льва Ландау, рекой Немышля, пр. Тракторостроителей, железнодорожным полотном, пр. Героев Харькова, ул. Харьковская дивизия, ул. Каденюка;

Слободского района, ограниченной: пр. Льва Ландау, ул. Каденюка, пр. Григоренко, пр. Байрона, ул. Школьной, ул. Сергея Барсукова, поселком Артема.

С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Подвоз воды во время работ будет осуществляться автоцистернами по адресам:

Немышлянский р-н: ул. Олимпийская, 9-а, ул. Олимпийская, 31, ул. Каденюка,17.

Слободской р-н: ул. Каденюка, 8, ул. Льва Ландау, 12-16 (между домами), ул. Ньютона, 111-а.

Автор: Виктория Яковенко
