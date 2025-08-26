Без воды останутся два района Харькова в среду: причина и адреса
Холодную воду отключат в частях Немышлянского и Слободского районов с 8:00 до 22:00 27 августа.
Об этом сообщает КП «Харьковводоканал». Причина – подготовка водопроводных сооружений к осенне-зимнему периоду.
Водоснабжение будет прекращено в части Немышлянского района, ограниченной: пр. Льва Ландау, рекой Немышля, пр. Тракторостроителей, железнодорожным полотном, пр. Героев Харькова, ул. Харьковская дивизия, ул. Каденюка;
Слободского района, ограниченной: пр. Льва Ландау, ул. Каденюка, пр. Григоренко, пр. Байрона, ул. Школьной, ул. Сергея Барсукова, поселком Артема.
С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.
Подвоз воды во время работ будет осуществляться автоцистернами по адресам:
Немышлянский р-н: ул. Олимпийская, 9-а, ул. Олимпийская, 31, ул. Каденюка,17.
Слободской р-н: ул. Каденюка, 8, ул. Льва Ландау, 12-16 (между домами), ул. Ньютона, 111-а.
