Сколько бюветов с бесплатной водой еще планируют установить в Харькове

В Харькове уже работает 29 бюветов с питьевой водой, сообщили в пресс-службе горсовета.

Жители города уже набрали в этих пунктах более 3,1 млн литров воды – это примерно 600 тысяч пятилитровых баклажек, отметили в КП «Харьковводоканал».

Сейчас началась реализация второго этапа проекта, в рамках которого планируют установить еще 41 бювет.

«Обустраиваем фундаменты и подключаем сети для новых бюветов. Уже с середины сентября начнется монтаж новых пунктов в наиболее людных местах с плотной застройкой, чтобы как можно больше харьковчан имели доступ к бесплатной питьевой воде», — сообщил и. о. гендиректора «Харьковводоканал» Евгений Кауркин.

Он уточнил, что вода в бювет подается из централизованного водопровода, проходит многоуровневую систему очистки и минерализуется. В случае блэкаута источник будет функционировать от генератора, а подачу воды обеспечит собственная скважина.

Напомним, бюветы с питьевой водой в Харькове были нанесены на карту. Найти их теперь можно через городской чат-бот «Харьков – твой дом». Там появился сервис «Найти бюветы». Он предоставляет информацию о виде бювета, его точном адресе со ссылкой на карту, график работы, номер техподдержки и т.д.

Также напомним, 21 апреля мэр Игорь Терехов рассказал МГ «Объектив», что в Харькове появятся бюветы с бесплатной питьевой водой. Первые 29 должны заработать в течение месяца-трех. На вопрос, что будет с предпринимателями — владельцами частных водоматов, которые могут не выдержать конкуренции, Терехов заверил, что «город не наступает на частный бизнес». Люди, которые могут заплатить, будут делать это, другие же будут иметь возможность пить качественную воду бесплатно. Финансировать проект будут из городского бюджета, а также — при поддержке международных институций. Соответствующие договоренности есть.