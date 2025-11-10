Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса
По состоянию на 10 ноября в Харькове функционируют 35 бюветов с бесплатной водой. Такие источники находятся во всех районах, сообщили в пресс-службе горсовета.
Адреса этих локаций:
«Напомним, вода в бюветы подается из централизованного водопровода, проходит многоуровневую систему очистки и минерализуется. При перебоях с электроснабжением источники переводятся в режим работы от генератора, а подачу воды обеспечивает собственная скважина», — отметили в горсовете.
Напомним, по состоянию на конец августа жители Харькова набрали в бюветах с бесплатной водой более 3,1 млн литров воды – это примерно 600 тысяч пятилитровых баклажек, отмечали в КП «Харьковводоканал».
Также напомним, бюветы с питьевой водой в Харькове были нанесены на карту. Найти их теперь можно через городской чат-бот «Харьков – твой дом». Там появился сервис «Найти бюветы». Он предоставляет информацию о виде бювета, его точном адресе со ссылкой на карту, график работы, номер техподдержки и т.д.
