Почему решение принимает правительство, а стыдно мне? — Пекар о ж\д билетах

«Укрзалізниця» является важной составляющей национальной стойкости. «Укрзалізниця» едва жива: тарифы ниже себестоимости («социальные»), денег не хватает, локомотивов и вагонов не хватает… В этой ситуации нужно «Укрзалізниці» давать государственные субсидии, брать международные кредиты под государственные гарантии, покупать оборудование для расширения объема, поднимать тарифы на премиальные услуги и т.д. Вместо этого делается все наоборот — у «Укрзалізниці» забирают деньги, принуждают к бесплатному предоставлению услуг, искусственно увеличивают спрос (не поддержанный деньгами), то есть просто убивают стратегическое предприятие. Почему решение принимает правительство, а стыдно мне?