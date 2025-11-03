Live
  • Пн 03.11.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.89
  • EUR 48.41

Почему решение принимает правительство, а стыдно мне? — Пекар о ж\д билетах

Общество 12:09   03.11.2025
Валерий Пекар
преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
Почему решение принимает правительство, а стыдно мне? — Пекар о ж\д билетах Фото: ГС «ОПОРА»/Facebook

«Укрзалізниця» является важной составляющей национальной стойкости. «Укрзалізниця» едва жива: тарифы ниже себестоимости («социальные»), денег не хватает, локомотивов и вагонов не хватает… В этой ситуации нужно «Укрзалізниці» давать государственные субсидии, брать международные кредиты под государственные гарантии, покупать оборудование для расширения объема, поднимать тарифы на премиальные услуги и т.д. Вместо этого делается все наоборот — у «Укрзалізниці» забирают деньги, принуждают к бесплатному предоставлению услуг, искусственно увеличивают спрос (не поддержанный деньгами), то есть просто убивают стратегическое предприятие. Почему решение принимает правительство, а стыдно мне?

Автор: Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
Популярно
Взрывы в Харькове: КАБы ударили по Индустриальному и Киевскому районам
Взрывы в Харькове: КАБы ударили по Индустриальному и Киевскому районам
02.11.2025, 22:43
Из-за удара КАБа в Харькове бушевал пожар – что горело, рассказали в ГСЧС
Из-за удара КАБа в Харькове бушевал пожар – что горело, рассказали в ГСЧС
03.11.2025, 07:59
Новости Харькова — главное за 3 ноября: ситуация на фронте, громады без света
Новости Харькова — главное за 3 ноября: ситуация на фронте, громады без света
03.11.2025, 12:36
На два населенных пункта Харьковщины враг сбросил авиабомбы – Генштаб
На два населенных пункта Харьковщины враг сбросил авиабомбы – Генштаб
03.11.2025, 08:12
В Харьковской области сегодня будут отключать свет – когда
В Харьковской области сегодня будут отключать свет – когда
03.11.2025, 09:50
На Харьковщине тянули с ремонтом дорог: сколько денег чуть не потерял бюджет
На Харьковщине тянули с ремонтом дорог: сколько денег чуть не потерял бюджет
03.11.2025, 13:13

Новости по теме:

30.10.2025
Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда
24.10.2025
Поезда в Украине едут с задержкой и в объезд – все из-за обстрелов РФ
20.10.2025
Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру: какие поезда задерживаются
10.10.2025
«Держите пальцы скрещенными» – о чем предупредили в «Укрзалізниці»
07.10.2025
Экс-чиновник «Укрзалізниці» работал на врага на Харьковщине – СБУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Почему решение принимает правительство, а стыдно мне? — Пекар о ж\д билетах», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 12:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» является важной составляющей национальной стойкости. «Укрзалізниця» едва жива: тарифы ниже себестоимости («социальные»), денег не хватает, локомотивов и вагонов не…".