Live

Электрички на Харьковщине несколько дней будут ходить по новому маршруту

Общество 17:46   16.04.2026
Оксана Якушко
Электрички в Харьковской области 17 и 20, 21, 22 апреля меняют маршрут и график из-за ремонта путей, пояснили в Укрзалізниці.

«Продолжаем техническое обслуживание и ремонт путевого хозяйства, чтобы пути оставались надежными, а поездки – быстрыми. Поэтому график курсирования, а также маршруты некоторых пригородных поездов временно изменятся», — пояснила компания-перевозчик.

17 апреля по измененному маршруту будет следовать поезд №6321 Люботин – Огульцы (вместо Новая Бавария – Огульцы).

20, 21, 22 апреля измененным расписанием будут курсировать:
🚊№6334 Мерчик – Харьков-Пассажирский, отправление в 18:55, прибытие в 20:24 (вместо 18:45 и 19:59)

🚊№6158 Мерчик – Люботин, отправление в 20:47, прибытие в 21:19 (вместо 20:37 и 21:09 соответственно).

Читайте также: По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой

Популярно
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
15.04.2026, 16:46
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
16.04.2026, 07:29
Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
16.04.2026, 06:38
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
16.04.2026, 16:46
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
16.04.2026, 14:30
Электрички на Харьковщине несколько дней будут ходить по новому маршруту
Электрички на Харьковщине несколько дней будут ходить по новому маршруту
16.04.2026, 17:46

Новости по теме:

16.04.2026
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
03.04.2026
В Харьковской области опаздывают электрички – задержки до часа
02.04.2026
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на Харьковщине: меняют маршруты
31.03.2026
Стало известно, почему на Харьковщине задерживается поезд
29.03.2026
Трагедия на железной дороге: ребенок погиб от удара током (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Электрички на Харьковщине несколько дней будут ходить по новому маршруту», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
