Электрички на Харьковщине несколько дней будут ходить по новому маршруту
Электрички в Харьковской области 17 и 20, 21, 22 апреля меняют маршрут и график из-за ремонта путей, пояснили в Укрзалізниці.
«Продолжаем техническое обслуживание и ремонт путевого хозяйства, чтобы пути оставались надежными, а поездки – быстрыми. Поэтому график курсирования, а также маршруты некоторых пригородных поездов временно изменятся», — пояснила компания-перевозчик.
17 апреля по измененному маршруту будет следовать поезд №6321 Люботин – Огульцы (вместо Новая Бавария – Огульцы).
20, 21, 22 апреля измененным расписанием будут курсировать:
🚊№6334 Мерчик – Харьков-Пассажирский, отправление в 18:55, прибытие в 20:24 (вместо 18:45 и 19:59)
🚊№6158 Мерчик – Люботин, отправление в 20:47, прибытие в 21:19 (вместо 20:37 и 21:09 соответственно).
Читайте также: По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", график, маршрут, электрички;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 17:46;