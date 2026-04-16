Электрички на Харьковщине несколько дней будут ходить по новому маршруту

Электрички в Харьковской области 17 и 20, 21, 22 апреля меняют маршрут и график из-за ремонта путей, пояснили в Укрзалізниці.

«Продолжаем техническое обслуживание и ремонт путевого хозяйства, чтобы пути оставались надежными, а поездки – быстрыми. Поэтому график курсирования, а также маршруты некоторых пригородных поездов временно изменятся», — пояснила компания-перевозчик.

17 апреля по измененному маршруту будет следовать поезд №6321 Люботин – Огульцы (вместо Новая Бавария – Огульцы).

20, 21, 22 апреля измененным расписанием будут курсировать:

🚊№6334 Мерчик – Харьков-Пассажирский, отправление в 18:55, прибытие в 20:24 (вместо 18:45 и 19:59)

🚊№6158 Мерчик – Люботин, отправление в 20:47, прибытие в 21:19 (вместо 20:37 и 21:09 соответственно).

