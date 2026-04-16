Електрички на Харківщині декілька днів ходитимуть зміненим маршрутом
Електрички у Харківській області 17 та 20, 21, 22 квітня змінюють маршрут і графік через ремонт шляхів, пояснили в Укрзалізниці.
«Продовжуємо технічне обслуговування та ремонт колійного господарства, щоб колії залишалися надійними, а поїздки – швидкими. Через це графік курсування, а також маршрути деяких приміських поїздів тимчасово зміняться», – пояснила компанія-перевізник.
17 квітня зміненим маршрутом прямуватиме поїзд №6321 Люботин – Огульці (замість Нова Баварія – Огульці).
20, 21, 22 квітня зміненим розкладом курсуватимуть:
🚊№6334 Мерчик – Харків-Пасажирський, відправлення о 18:55, прибуття о 20:24 (замість 18:45 та 19:59)
🚊№6158 Мерчик – Люботин, відправлення о 20:47, прибуття о 21:19 (замість 20:37 та 21:09 відповідно).
Читайте також: З міркувань безпеки поїзда на Харківщині курсують із затримкою
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", графік, маршрут, электрички;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 17:46;