Електрички на Харківщині декілька днів ходитимуть зміненим маршрутом

Електрички у Харківській області 17 та 20, 21, 22 квітня змінюють маршрут і графік через ремонт шляхів, пояснили в Укрзалізниці.

«Продовжуємо технічне обслуговування та ремонт колійного господарства, щоб колії залишалися надійними, а поїздки – швидкими. Через це графік курсування, а також маршрути деяких приміських поїздів тимчасово зміняться», – пояснила компанія-перевізник.

17 квітня зміненим маршрутом прямуватиме поїзд №6321 Люботин – Огульці (замість Нова Баварія – Огульці).

20, 21, 22 квітня зміненим розкладом курсуватимуть:

🚊№6334 Мерчик – Харків-Пасажирський, відправлення о 18:55, прибуття о 20:24 (замість 18:45 та 19:59)

🚊№6158 Мерчик – Люботин, відправлення о 20:47, прибуття о 21:19 (замість 20:37 та 21:09 відповідно).

