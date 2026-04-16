З міркувань безпеки поїзда на Харківщині курсують із затримкою
В АТ “Укрзалізниця” розповіли , які приміські потяги сьогодні, 16 квітня, рухатимуться із запізненням у Харківській області.
У середньому, електрички затримуються на годину-півтори, передають залізничники:
Поїзд №6503 Харків – Лозова + 1 година від графіка
Поїзд №6512 Лозова – Харків-Пасажирський +13 хвилин від графіка
Поїзд №6506 Златопіль – Харків прямує із затримкою 1 година 40 хвилин
Поїзд №6682 Власівка – Харків-Пасажирський затримується в дорозі на 1 годину 30 хвилин.
Поїзд №6684 Берестин — Харків-Пасажирський прямує з початкової на 1 годину 35 хвилин пізніше від графіка.
Поїзд №6508 Біляївка – Харків-Пасажирський курсує із затримкою 1 година 30 хвилин.
Поїзд №6410 Савинці – Харків-Пасажирський +30 хвилин до графік
Також залізничники закликали пасажирів уважно слухати оголошення на станціях та, у разі небезпеки, дотримуватись вказівок співробітників “УЗ”.
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", залізна дорога, потяги;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «З міркувань безпеки поїзда на Харківщині курсують із затримкою», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 07:29;