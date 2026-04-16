З міркувань безпеки поїзда на Харківщині курсують із затримкою

В АТ “Укрзалізниця” розповіли , які приміські потяги сьогодні, 16 квітня, рухатимуться із запізненням у Харківській області.

У середньому, електрички затримуються на годину-півтори, передають залізничники:

Поїзд №6503 Харків – Лозова + 1 година від графіка

Поїзд №6512 Лозова – Харків-Пасажирський +13 хвилин від графіка

Поїзд №6506 Златопіль – Харків прямує із затримкою 1 година 40 хвилин

Поїзд №6682 Власівка – Харків-Пасажирський затримується в дорозі на 1 годину 30 хвилин.

Поїзд №6684 Берестин — Харків-Пасажирський прямує з початкової на 1 годину 35 хвилин пізніше від графіка.

Поїзд №6508 Біляївка – Харків-Пасажирський курсує із затримкою 1 година 30 хвилин.

Поїзд №6410 Савинці – Харків-Пасажирський +30 хвилин до графік

Також залізничники закликали пасажирів уважно слухати оголошення на станціях та, у разі небезпеки, дотримуватись вказівок співробітників “УЗ”.