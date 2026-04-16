З міркувань безпеки поїзда на Харківщині курсують із затримкою

Транспорт 07:29   16.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В АТ “Укрзалізниця” розповіли , які приміські потяги сьогодні, 16 квітня, рухатимуться із запізненням у Харківській області.

У середньому, електрички затримуються на годину-півтори, передають залізничники:

  • Поїзд №6503 Харків – Лозова + 1 година від графіка 

  • Поїзд №6512 Лозова – Харків-Пасажирський +13 хвилин від графіка

  • Поїзд №6506 Златопіль – Харків прямує із затримкою 1 година 40 хвилин

  • Поїзд №6682 Власівка – Харків-Пасажирський затримується в дорозі на 1 годину 30 хвилин. 

  • Поїзд №6684 Берестин — Харків-Пасажирський прямує з початкової на 1 годину 35 хвилин пізніше від графіка.

  • Поїзд №6508 Біляївка – Харків-Пасажирський курсує із затримкою 1 година 30 хвилин.

  • Поїзд №6410 Савинці – Харків-Пасажирський +30 хвилин до графік

Також залізничники закликали пасажирів уважно слухати оголошення на станціях та, у разі небезпеки, дотримуватись вказівок співробітників “УЗ”.

Читайте також: Наслідки нічних ударів по Харкову показали рятувальники (фото)

