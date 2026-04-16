Наслідки нічних ударів по Харкову показали рятувальники (фото)

Події 07:10   16.04.2026
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що вночі 16 квітня росіяни били БпЛА по Немишлянському і Слобідському районах. Також пожежники показали результати агресії РФ. 

В Індустріальному районі внаслідок “прильоту” загорілося авто. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Обстріл Харкова 16 квітня

“У Немишлянському районі влучання у проїзну частину спричинило пошкодження скління вікон 5-ти приватних будинків та газової мережі. За медичною допомогою звернулись двоє людей”, – уточнили рятувальники.

На місцях “прильотів” працювали рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, ніч у місті була неспокійною. Близько першої ночі зафіксували «приліт» у Немишлянському районі. БпЛА впав на дорогу, пошкодивши газопровід та приватні будинки. Також ворог атакував БпЛА Слобідський та Індустріальний райони. Вже вранці, близько 06:23, у Харкові пролунав ще один вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар безпілотника у районі житлової забудови на Салтівці. Згодом мер Ігор Терехов поінформував: на місці удару на Салтівці горить приватний будинок, є постраждалі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 07:10;

