Вибух пролунав у Харкові вранці 16 квітня: “приліт” на Салтівці, постраждалі

Близько 06:23 у Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар безпілотника в районі житлової забудови.

Доповнено о 06:38. Терехов поінформував: на місці удару на Салтівці горить приватний будинок, є постраждалі.

06:34. “Влучання ворожого дрону у Салтівському районі біля багатоповерхівок. Наслідки уточнюються”, – написав Терехов.

Перед цим моніторингові канали повідомляли, що російський “шахед” летить у бік парку Перемоги на Сатовці.

Ніч у місті також була неспокійною. Близько першої зафіксували “приліт” у Немишлянському районі. БпЛА впав на дорогу, пошкодивши газогін і приватні будинки.

Вибухи в місті чули близько 02:38. У цей момент була оголошена ракетна небезпека. Про удари ракет безпосередньо по Харкову не повідомляли.