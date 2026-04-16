Live

Вибух пролунав у Харкові вранці 16 квітня: “приліт” на Салтівці, постраждалі

Події 06:38   16.04.2026
Оксана Горун
Близько 06:23 у Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар безпілотника в районі житлової забудови.

Доповнено о 06:38. Терехов поінформував: на місці удару на Салтівці горить приватний будинок, є постраждалі.

06:34. “Влучання ворожого дрону у Салтівському районі біля багатоповерхівок. Наслідки уточнюються”, – написав Терехов.

Перед цим моніторингові канали повідомляли, що російський “шахед” летить у бік парку Перемоги на Сатовці.

Ніч у місті також була неспокійною. Близько першої зафіксували “приліт” у Немишлянському районі. БпЛА впав на дорогу, пошкодивши газогін і приватні будинки.

Вибухи в місті чули близько 02:38. У цей момент була оголошена ракетна небезпека. Про удари ракет безпосередньо по Харкову не повідомляли.

Читайте також: “Економіка громади зазнала критичних втрат” – Гололобов про обстріл

Популярно
Наслідки нічних ударів по Харкову показали рятувальники (фото)
Новини Харкова – головне за 16 квітня: місто атакували БпЛА
Новини Харкова – головне за 16 квітня: місто атакували БпЛА
16.04.2026, 06:48
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
15.04.2026, 13:16
Сьогодні 16 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 квітня 2026: яке свято та день в історії
16.04.2026, 06:00
Примусова евакуація, економічна криза на Харківщині – підсумки 15 квітня
Примусова евакуація, економічна криза на Харківщині – підсумки 15 квітня
15.04.2026, 23:03

Новини за темою:

14.04.2026
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку в Харкові – постраждала жінка
06.04.2026
Епічний вибух на Бєлгородщині: що знищили прикордонники (відео)
06.04.2026
Вибухи у Харкові: атакували рятувальників на місці “прильоту”
05.04.2026
Знову вибухи лунають у Харкові: у Вербну неділю росіяни атакують місто
04.04.2026
Вибух у Харкові: «приліт» поблизу житлових будинків


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибух пролунав у Харкові вранці 16 квітня: “приліт” на Салтівці, постраждалі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
