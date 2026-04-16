Вибух пролунав у Харкові вранці 16 квітня: “приліт” на Салтівці, постраждалі
Зображення створене ШІ
Близько 06:23 у Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар безпілотника в районі житлової забудови.
Доповнено о 06:38. Терехов поінформував: на місці удару на Салтівці горить приватний будинок, є постраждалі.
06:34. “Влучання ворожого дрону у Салтівському районі біля багатоповерхівок. Наслідки уточнюються”, – написав Терехов.
Перед цим моніторингові канали повідомляли, що російський “шахед” летить у бік парку Перемоги на Сатовці.
Ніч у місті також була неспокійною. Близько першої зафіксували “приліт” у Немишлянському районі. БпЛА впав на дорогу, пошкодивши газогін і приватні будинки.
Вибухи в місті чули близько 02:38. У цей момент була оголошена ракетна небезпека. Про удари ракет безпосередньо по Харкову не повідомляли.
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 06:38;