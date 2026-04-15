“Економіка громади зазнала критичних втрат” – Гололобов про обстріл

Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов прокоментував удари, які завдали росіяни увечері 14 квітня.

Він нагадав, що на території громади зафіксували вісім спалахів через удари авіабомб по території громади. Усі “прильоти” прийшлися по території одного з великих підприємств.

“Постраждали дві особи. Пошкоджено лінію електропередач, сім транспортних засобів. Також ушкоджень зазнали до десятка приватних домоволодінь — переважно вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі. Фактично це було останнє велике підприємство в Малоданилівській громаді, яке стабільно сплачувало податки, попри те, що ще у 2022 році було частково зруйноване”, – зазначив Гололобов.

Внаслідок атаки пошкоджене транспортне підприємство та готельний комплекс.

“Можна констатувати, що економіка Малоданілівської громади зазнала критичних втрат”, – додав глава громади.