За добу СОУ відбили 19 атак ЗС РФ – Генштаб
Вранці 15 квітня Генштаб ЗСУ поінформував, як пройшла доба на Харківщині.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували дев’ять разів у районі Вовчанська, Стариці та Лимана.
На Куп’янському – СОУ відбили десять штурмів ворога біля Курилівки, Куп’янська-Вузлового, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки та Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, задіяв 6672 дрони-камікадзе та здійснив 2917 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 08:10;