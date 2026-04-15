За добу СОУ відбили 19 атак ЗС РФ – Генштаб

Україна 08:10   15.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 15 квітня Генштаб ЗСУ поінформував, як пройшла доба на Харківщині.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували дев’ять разів у районі Вовчанська, Стариці та Лимана.

На Куп’янському – СОУ відбили десять штурмів ворога біля Курилівки, Куп’янська-Вузлового, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки та Новоплатонівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, задіяв 6672 дрони-камікадзе та здійснив 2917 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:

Читайте також: Антидронові сітки не здатні захистити Харків від дронів росіян – Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 08:10;

