За сутки СОУ отбили 19 атак ВС РФ – Генштаб

Украина 08:10   15.04.2026
Утром 15 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки на Харьковщине.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали девять раз в районе Волчанска, Старицы и Лимана.

На Купянском – СОУ отбили десять штурмов врага около Куриловки, Купянска-Узлового, Новой Кругляковки, Загрызово, Богуславки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, задействовал 6672 дрона-камикадзе и осуществил 2917 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 — из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Серия взрывов в Харькове — россияне атаковали город КАБами
14.04.2026, 23:11
В Харькове создают цифрового двойника города: зачем он нужен (видео)
14.04.2026, 20:43
Удар по дамбе в Печенегах: момент «прилета», в каком состоянии сооружение
14.04.2026, 15:27
Новости Харькова – главное 15 апреля: как прошла ночь
15.04.2026, 07:20
Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
15.04.2026, 06:00
За сутки СОУ отбили 19 атак ВС РФ – Генштаб
15.04.2026, 08:10

  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 08:10;

