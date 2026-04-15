За сутки СОУ отбили 19 атак ВС РФ – Генштаб
Утром 15 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки на Харьковщине.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали девять раз в районе Волчанска, Старицы и Лимана.
На Купянском – СОУ отбили десять штурмов врага около Куриловки, Купянска-Узлового, Новой Кругляковки, Загрызово, Богуславки и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, задействовал 6672 дрона-камикадзе и осуществил 2917 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 — из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:
Читайте также: Антидроновые сетки не способны защитить Харьков от дронов россиян – Терехов
Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 08:10;