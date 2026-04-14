Антидронові сітки не здатні убезпечити Харків від дронів росіян – Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив 14 квітня в ефірі національного телемарафону, передає Харківська міськрада.

«Антидронові сітки не будуть панацеєю для Харкова. Місто обстрілюють «Шахедами», керованими авіабомбами та балістикою, і жодна така сітка не здатна зупинити ці види озброєння», – зазначив мер.

Він наголосив, що дрони-камікадзе типу «Ланцет», від яких подібні сітки можуть захистити, росіяни застосовують переважно біля лінії фронту. У Харкові такі випадки поодинокі.

Ігор Терехов подякував українським захисникам протиповітряної оборони за їхню роботу. Саме завдяки ППО вдається уникати значно більшої кількості влучань по місту, що дозволяє Харкову жити й працювати, наголосив Терехов.