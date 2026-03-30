«Антидронові сітки на Північній Салтівці в Харкові – то маячня» – Ярославський
Чому антидронові сітки на околиці Харкова не зможуть захистити містян, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський.
Сьогодні FPV-Дрони літають на відстань 30 км і вже спокійно сягають Харкова. Тому місцева влада не виключає, що доведеться затягнути антидроновими сітками не лише окружну, а й північні райони міського міста, точніше – Північну Салтівку. Чи зможе це убезпечити мешканців від ударів FPV-дронів, ми поцікавилися у Дениса Ярославського.
“Ця ідея заздалегідь приречена на провал. Периметр міста з боку Бєлгородського напрямку дуже великий, затягнути всі сітками неможливо. Яка має бути висота цих сіток? Дрони можуть перелітати цю сітку, а як затягнути всі 9-поверхівки і 16-поверхівки на Північній Салтівці? Але якщо ми будемо правильно вибудовувати систему протидронової оборони, використовувати дрони-перехоплювачі, то захистити людей можливо. У нас є рецепт, і я сподіваюся, він буде застосований максимально якісно”, – пояснив офіцер.
Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 17:32;