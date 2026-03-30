«Антидроновые сетки на Северной Салтовке в Харькове – это бред» — Ярославский

Почему антидроновые сетки на околице Харькова не смогут защитить горожан, в интервью МГ «Объектив» рассказал Денис Ярославский, офицер командования штурмовых войск ВСУ.

Сегодня FPV-дроны летают на расстояние 30 км и уже спокойно достигают Харькова. Поэтому местные власти не исключают, что придется затянуть антидроновыми сетками не только окружную, но и северные районы горрода, точнее — Северную Салтовку. Сможет ли это обезопасить жителей от ударов FPV-дронов, поинтересовались мы у Дениса Ярославского.

«Эта идея заранее обречена на провал. Периметр города со стороны Белгородского направления очень велик, затянуть все сетками невозможно. Какова должна быть высота этих сеток? Дроны могут перелетать эту сетку, а как затянуть все 9-этажки и 16-этажки на Северной Салтовке? Сетками можно обтягивать только блокпосты или какие-то объекты критической инфраструктуры, а у нас их нет на Северной Салтовке. Но если мы будем правильно выстраивать систему противодроновой обороны, использовать дроны-перехватчики, то защитить людей возможно. У нас есть рецепт, и я надеюсь, он будет применен максимально качественно. В большинстве случаев долетают дроны на оптоволокне, хотя и на частотах тоже. Просто оптоволокно более опасно с точки зрения перехвата средствами подавления радиосвязи, поэтому враг их и использует», — пояснил офицер.

