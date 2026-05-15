Какой будет погода в субботу — прогноз по Харькову и области на 16 мая

В субботу, 16 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать 8–10 градусов тепла, днем – 20–22, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 7–12 градусов со знаком «плюс», днем – 18–23.

Ветер южный, 5–10 м/с.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», коммунальщики готовят к запуску два фонтана в Саржином яру – «Облачко» и «Змейку». Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» провели комплексную проверку оборудования, в частности, прочистили форсунки, заменили насос и настроили электронику.