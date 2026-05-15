Почти 120 млн грн на школьные автобусы для Харьковщины: первые уже получили

Общество 21:02   15.05.2026
Елена Нагорная
Восемь новых школьных автобусов передали 15 мая Нововодолажской, Дергачевской, Валковской, Краснокутской, Алексеевской, Богодуховской, Савинской и Чугуевской громадам.

Каждый автобус оборудован местами для перевозки учеников с ограниченной мобильностью и соответствует требованиям безбарьерности, подчеркнул начальник ХОВА Олег Синегубов. Общая стоимость восьми единиц составила 30,8 миллиона гривен.

«Это — часть школьного транспорта, который планируется приобрести для Харьковщины в этом году. В рамках государственной субвенции для нашего региона предусмотрено более 119,8 миллиона гривен на закупку 33 автобусов. До 30 июня ожидаем поступление еще 25», — рассказал начальник ХОВА.

Он также отметил, что такие автобусы особенно важны для громад, где из-за ситуации с безопасностью или значительной удаленности населенных пунктов школьники нуждаются в организованном подвозе.

Как сообщала МГ «Объектив», почти 650 детей уже учатся в двух построенных с нуля подземных школах, открывшихся в Чугуеве в конце марта. Одна рассчитана на 300 детей, вторая — на 400. Учат не только горожан, но и детей из других населенных пунктов громады, которых подвозят автобусами.

