«Ребенка спасло то, что он был в школе» — история из Чугуева на Харьковщине

Почти 650 детей уже учатся в двух построенных с нуля подземных школах, открывшихся в Чугуеве в конце марта. Одна рассчитана на 300 детей, вторая — на 400. Учат не только горожан, но и детей из других населенных пунктов громады, которых подвозят автобусами. Учителя радуются: наконец-то можно подойти к каждому ребенку, помочь, объяснить — то, чего не давал онлайн. Общая стоимость строительства обеих школ составила 400 миллионов гривен.

Давид, ученик четвертого класса, делится впечатлениями: «Добрая учительница и классные уроки. А на перемене с друзьями сидим и разговариваем». На вопрос, лучше ли в школе, чем дома, мальчик отвечает: «Да. Намного. Бывало, пропадал интернет. Лучше в школе».

Его учительница Ирина Быстрицкая рассказывает: «Слышала разговор детей: «Я в рай попал». И даже родители, когда были на собрании, говорят, как тут красиво. Очень довольны родители».

В классе Ирины Александровны — 23 ребенка, 19 из них физически находятся в громаде. Первые два года эти дети учились только онлайн, сидя за компьютерами. Встречаться в реальности они начали лишь в третьем классе, в другом укрытии, но такие уроки проходили нечасто.

«Здесь совсем другое. Во-первых, классы оборудованы, дети встретились все, детей подвозят из отдаленных районов города, поэтому они все имеют возможность учиться в школе. Очень тепло, очень светло. Я уже 40 лет работаю, руки постоянно в мелу. А здесь нет ни мела, ни тряпочки», — говорит Ирина Быстрицкая.

«Учитель должен подойти к каждому ребенку, поставить руку, помочь. Потому что этого дистанционно никак не сделать. Это социальная адаптация. Дружить, искать компромиссы и вообще просто сидеть за партой — это очень важно для начальной школы», — добавляет учительница третьего класса Евгения Ткачева.

Директор одного из лицеев Николай Высоцкий поясняет: «Это сооружение гражданской защиты с элементами противорадиационного укрытия». Пространство оборудовано вентиляцией, здесь есть водоснабжение, отопление, генератор, интернет и видеонаблюдение. Школа рассчитана на более чем 300 детей в одну смену, и она уже почти заполнена. Однако родители не всех учеников согласились на очное обучение. Из 20 классов в составе лицея из соображений безопасности на дистанционке остались два.

«Ситуация с безопасностью… Когда мы начали очный процесс обучения, по городу Чугуев нанесли ракетный удар. И даже не было слышно», — вспоминает директор.

Игорь Фирсов, директор второго лицея, рассказывает: «У нас в основном дети из Чугуева, которые проживают и находятся в городе, но есть подвоз из трех населенных пунктов: Дружба, Башкировка и Кочеток». В лицее уже размышляют, какие выпускные организуют в новом пространстве, и готовятся принимать первоклассников — уже подали 25 заявлений, что больше, чем в прошлом году.

Глава Чугуевской ГВА Галина Минаева отмечает: «Если смотреть даже по детям, то количество увеличивается. И мы понимаем, что сегодня каждая семья, если есть условия для обучения ребенка, хочет быть у себя дома».

До начала полномасштабной войны в Чугуевской громаде было почти 2900 детей, сейчас — около 2000. В громаде есть девять школ, все учат детей, даже физически разрушенные.

«У нас, скажем так, полностью уничтожены два учебных заведения. Одно заведение, которое уже было восстановлено и дети должны были прийти в укрытие, враг снова его разрушил. Для нас это была очень большая боль. И, честно говоря, когда я подходила к этому объекту, дети меня встречали и плакали, и говорили, когда мы пойдем в школу. На самом деле это очень хорошее событие в громаде, то, что сегодня работают две подземные школы», — рассказывает Минаева.

«Недавно у нас был «прилет» в одном из микрорайонов, и можете себе представить, когда ребенок занимался офлайн, но сейчас он уже учится в школе, то ребенок пришел в школу, и именно в этот момент прилетел снаряд, и он упал буквально на стол, за которым занимался ребенок. И ребенка спасло то, что он был здесь, в школе», — добавляет она.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что стоимость строительства одной из школ составляет 180 миллионов гривен, второй, большей, — 220 миллионов. В обоих заведениях осталось провести благоустройство территорий и организовать горячее питание.

«Там был и госбюджет, и софинансирование громады было около 30 миллионов», — отметил Синегубов.

Синегубов анонсирует: чтобы все дети громады учились в безопасных помещениях, необходимо построить ещё две школы, одну из которых — в самом Чугуеве. «Это все планы, то есть будут разрабатываться проекты, дальше будем подаваться. Это не раньше, чем в следующем году. Старт», — добавил начальник ХОВА.

В прошлом году по всей Харьковщине построили 17 подземных школ, еще столько же должны сдать в этом году к 1 сентября. Если все получится, за партами в общей сложности будут учиться 90 тысяч детей. По данным ХОВА, это половина всех школьников области.