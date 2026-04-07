“Дитину врятувало, що вона була у школі” – історія з Чугуєва на Харківщині 📹

Майже 650 дітей уже навчаються у двох збудованих з нуля підземних школах, що відкрили в Чугуєві наприкінці березня. Одна розрахована на 300 учнів, друга — на 400. Навчають не тільки містян, а й дітей з інших населених пунктів громади, яких підвозять автобусами. Вчителі радіють: нарешті можна підійти до кожної дитини, допомогти, пояснити — те, чого не давав онлайн. Загальна вартість будівництва обох шкіл — 400 мільйонів гривень.

Давид, учень четвертого класу, ділиться враженнями: “Добра вчителька та класні уроки. А на перерві з друзями сидимо та розмовляємо”. На запитання, чи краще в школі, ніж вдома, хлопчик відповідає: “Так. Набагато. Бувало, пропадав інтернет. Краще у школі”.

Його вчителька Ірина Бистрицька розповідає: “Чула розмову дітей: “Я в рай попав”. І навіть батьки, коли були на зборах, кажуть, як тут гарно. Дуже задоволені батьки”.

У класі пані Ірини — 23 дитини, 19 із них фізично перебувають у громаді. Перші два роки ці діти вчилися тільки онлайн, сидячи за комп’ютерами. Зустрічатися реально вони почали лише в третьому класі, в іншому укритті, але такі уроки відбувалися нечасто.

“Тут зовсім інше. По-перше, класи обладнані, діти зустрілися всі, дітей підвозять з далеких районів міста, тому вони всі мають змогу навчатися в школі. Дуже тепло, дуже світло. Я вже 40 років працюю, руки постійно у крейді. А тут немає ні крейди, ні тряпочки”, — каже Ірина Бистрицька.

“Вчитель має підійти до кожної дитини, поставити руку, допомогти. Бо цього дистанційно ніяк не зробиш. Це соціальна адаптація. Дружити, шукати компроміси та й взагалі просто сидіти за партою — це дуже важливо для початкової школи”, — додає вчителька третього класу Євгенія Ткачова.

Директор одного з ліцеїв Микола Висоцький пояснює: “Це споруда цивільного захисту з елементами протирадіаційного укриття”. Простір обладнаний вентиляцією, тут є водопостачання, опалення, генератор, інтернет та відеоспостереження. Школа розрахована на понад 300 дітей в одну зміну, і вона вже майже заповнена. Проте батьки не всіх учнів згодилися на очне навчання. З 20 класів у складі ліцею з безпекових міркувань на дистанційці залишилися два.

“Безпекова ситуація… Коли ми розпочали очний процес навчання, по місту Чугуїв нанесли ракетний удар. І навіть не було чутно”, — згадує директор.

Наприкінці березня у Чугуєві відкрили одразу дві підземні школи. Друга розрахована на 400 дітей і також працює в одну зміну.

Ігор Фірсов, директор другого ліцею, розповідає: “У нас в основному діти з Чугуєва, які проживають і знаходяться в місті, але є підвіз з трьох населених пунктів: Дружба, Башкирівка і Кочеток”. У ліцеї вже розмірковують, які випускні організують у новому просторі, і готуються приймати першокласників — уже подали 25 заяв, що більше, ніж торік.

Голова Чугуївської МВА Галина Мінаєва зазначає: “Якщо дивитися навіть по дітях, то кількість збільшується. І ми розуміємо, що сьогодні кожна сім’я, якщо є умови для навчання дитини, то сім’я хоче бути в себе вдома”.

До початку повномасштабної війни в Чугуївській громаді було майже 2900 дітей, нині — майже 2000. У громаді є дев’ять шкіл, усі навчають дітей, навіть фізично зруйновані.

“У нас, будемо казати так, повністю знищені два навчальні заклади. Один заклад, який було вже відновлено і діти мали прийти в укриття, ворог знову його зруйнував. Для нас це була дуже великий біль. І, чесно кажучи, коли я підходила до цього об’єкту, то діти мене зустрічали і плакали, і казали, коли ми підемо в школу. Насправді це дуже гарна подія в громаді, те, що сьогодні працюють дві підземні школи”, — розповідає Мінаєва.

“Нещодавно у нас був “приліт” в одному з мікрорайонів, і можете собі уявити, коли дитина займалася офлайн,

але зараз вона вже в школі працює, то дитина прийшла до школи, і саме в цей момент прилетів снаряд, і він впав буквально на стіл, де дитина займалася. І тому дитину це врятувало те, що вона сьогодні була тут, в школі”, — додає вона.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вартість будівництва однієї зі шкіл складає 180 мільйонів гривень, другої, більшої, — 220 мільйонів. В обох закладах залишився благоустрій територій та організація гарячого харчування.

“Там був і держбюджет, і співфінансування громади було близько 30 мільйонів”, — зазначив Синєгубов.

Синєгубов анонсує: щоб усі діти громади навчалися у безпечних приміщеннях, необхідно збудувати ще дві школи, одну з яких у самому Чугуєві. “Це все плани, тобто будуть розроблятися проєкти, далі будемо подаватися, це не раніше, ніж наступний рік. Старт”, – додав начальник ХОВА.

Торік по всій Харківщині збудували 17 підземних шкіл, ще стільки ж мають здати цьогоріч до 1 вересня. Якщо все вдасться, за партами загалом навчатимуться 90 тисяч дітей. За даними ХОВА, це половина всіх школярів області.