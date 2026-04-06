Live

“Ситуація з Харковом однакова”, – мер Чугуєва про повітряні атаки РФ (відео)

Оригінально 19:17   06.04.2026
Олена Нагорна
У Чугуєві, попри постійну загрозу дронових атак, працюють медичні заклади, магазини, комунальні служби та триває навчання дітей. На сьогодні у громаді проживає близько 25–26 тисяч людей, а кількість дітей навіть зростає, розповіла її голова Галина Мінаєва.

“Чугуїв, Харків зовсім поруч, тому у нас ситуація однакова. Але наші Збройні сили роблять все можливе для того, щоб життя у громаді тривало. У місті працюють і медичні заклади, і всі заклади, які надають житлово-комунальні послуги. Життя триває”, — зазначила вона.

За словами Мінаєвої, основна загроза для Чугуєва зараз — безпілотники. Відповідати на питання про тактику та види озброєння вона відмовилася, зазначивши, що це компетенція військових.

“Моє сьогодні завдання, щоб працювали медичні заклади, щоб працювали магазини, щоб у місті прибирали, щоб у місті була можливість навчати дітей”, — наголосила очільниця ТГ.

Говорячи про чисельність населення, Мінаєва повідомила, що на сьогодні у громаді проживає близько 25–26 тисяч людей, а до повномасштабної війни було 33 тисячі.

“Сьогодні хтось виїжджає, хтось приїжджає. Хтось до нас приїжджає з ВПО, хтось виїжджає, тому така чисельність динамічна”, — пояснила вона і додала, що кількість дітей у громаді навіть зростає.

“І ми розуміємо, що сьогодні кожна сім’я, якщо є умови для навчання дитини, то сім’я хоче бути в себе вдома”, — розповіла мер.

Щодо долі пошкодженої внаслідок атаки “шахеда” чотиповерхівки Мінаєва поінформувала, що, за попередніми даними, будинок підлягає відновленню. Наразі фахівці складають технічний звіт, після чого розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію.

“Люди не потребують додаткового житла. Їм було запропоновано ті місця, які ми готували. Кошти, звичайно, сьогодні — величезна проблема. Тому зараз, коли ми отримаємо проєктно-кошторисну документацію, тоді будемо вирішувати, де, як і за який рахунок”, — підсумувала Мінаєва.

"Є факти збиття" – Синєгубов про реактивні "шахеди", що атакують Харків

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

