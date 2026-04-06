«Ситуация с Харьковом одинаковая», — мэр Чугуева о воздушных атаках РФ (видео)
В Чугуеве, несмотря на постоянную угрозу воздушных атак, работают медучреждения, магазины, коммунальные службы, а также учатся дети. На сегодня в громаде проживает около 25–26 тысяч человек, а количество детей даже растет, рассказала ее глава Галина Минаева.
«Чугуев и Харьков совсем рядом, поэтому у нас ситуация одинаковая. Но наши Вооруженные силы делают все возможное для того, чтобы жизнь в громаде продолжалась. В городе работают и медицинские учреждения, и все заведения, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги. Жизнь продолжается», — отметила она.
По словам Минаевой, основная угроза для Чугуева сейчас — беспилотники. Однако отвечать на вопросы о тактике и видах вооружения она отказалась, отметив, что это компетенция военных.
«Моя сегодняшняя задача — чтобы работали медицинские учреждения, чтобы работали магазины, чтобы в городе убирали, чтобы в городе была возможность учить детей», — подчеркнула глава громады.
Говоря о численности населения, Минаева сообщила, что на сегодня в громаде проживает около 25–26 тысяч человек, а до полномасштабной войны было 33 тысячи.
«Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Кто-то к нам приезжает как ВПЛ, кто-то уезжает, поэтому такая численность динамичная», — пояснила она и добавила, что количество детей в громаде даже растет.
«И мы понимаем, что сегодня каждая семья, если есть условия для обучения ребенка, хочет быть у себя дома», — рассказала мэр.
Относительно судьбы поврежденной в результате атаки «Шахеда» четырехэтажки Минаева сообщила, что, по предварительным данным, дом подлежит восстановлению. Сейчас специалисты составляют технический отчет, после чего будут разрабатывать проектно-сметную документацию.
«Люди не нуждаются в дополнительном жилье. Им были предложены те места, которые мы готовили. Средства, конечно, сегодня — огромная проблема. Поэтому сейчас, когда мы получим проектно-сметную документацию, тогда будем решать, где, как и за какой счет», — резюмировала Минаева.
Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 19:17;